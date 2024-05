Así fue la comentada actuación de Johnny Logan en la primera semifinal de Eurovisión con 'Euphoria'

El cantante de origen australiano Johnny Logan, quien ha ganado dos veces Eurovisión, fue uno de los encargados de amenizar la primera semifinal del Festival de la Canción de este año, que se celebra en Suecia. El compositor actuó ayer martes 7 de mayo en el intermedio del certamen con el tema Euphoria.

El artista obtuvo la victoria en este evento dos ocasiones a lo largo de su historia, concretamente en 1980 y en 1987. Además, logró el primer puesto como compositor en 1992. Sin embargo, su actuación no pasó desapercibida en redes sociales. De hecho, protagonizó uno de los mejores momentos de la primera semifinal.

Los memes tras la actuación de Johnny Logan

Interpretando una versión de esta canción en un tono más lento, Logan ha desafinado justo al final de la canción, lo que ha provocado multitud de reacciones y memes en redes sociales. Los telespectadores no tardaron en comentar el gallo del cantante, aunque el resto de su actuación también fue muy admirada.

De hecho, Logan, nacionalizado en Irlanda, aceptó con gran entusiasmo la invitación por parte de la organización del festival para participar: "Me siento muy honrado y emocionado de que me hayan pedido que actúe como invitado el 7 de mayo en el Festival de Eurovisión en Malmö. Suecia ha ganado siete veces, al igual que Irlanda. Que me pidan que represente a mi país una última vez es algo muy especial para mí".

Ha estado más acertado el directo de Johnny Logan que declaraciones de la UER. Y Johnny Logan ha hecho esto.



#Eurovision #EuroSemi1 pic.twitter.com/VnHDaVr40h — Euromovidas (@euromovidas) May 7, 2024

El gallo de Johnny Logan se ha escuchado hasta en Acapulco #EuroSemi1 #EurovisiónRTVE — Dani (@Dapiear93) May 7, 2024

Johnny Logan singing Euphoria with an orchestra#Eurovision2024 pic.twitter.com/e9bazqXFNo — Barry O'Rourke (@orourke28) May 7, 2024

Actuación completa de Johnny Logan en Eurovisión