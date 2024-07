'Así es la vida' se despide de su audiencia: "No vale llorar"

Este viernes, Así es la vida emitió su último capítulo, despidiéndose de su audiencia con una emotiva y festiva transmisión. Sandra Barneda abrió el programa con una ovación, alentando a todos los colaboradores a unirse: "¿Cómo no vamos a empezar con un aplauso?".

Barneda aseguró a los espectadores que el formato se despediría "por todo lo alto", prometiendo un adiós inolvidable para el cierre definitivo. "Os aseguramos que va a ser una auténtica fiesta. Nos vamos a despedir por todo lo alto", afirmó la presentadora, no sin antes advertir que "no vale llorar".

En un gesto simbólico, César Muñoz y Barneda vistieron de azul y amarillo respectivamente, rindiendo homenaje a los colores característicos del espacio televisivo. Por su parte, Gema Fernández optó por el mismo atuendo que usó en el estreno de Así es la vida "para cerrar el ciclo".

Barneda aprovechó la ocasión para aclarar que su final era definitivo: "No nos vamos de vacaciones, es que Así es la vida no vuelve", explicó la comunicadora, disipando cualquier especulación sobre su posible retorno.

Durante los últimos minutos, Muñoz tomó la palabra para expresar su gratitud por haber formado parte del proyecto. "Ha sido un placer y un orgullo compartir esta experiencia con todos vosotros. Gracias a la cadena por haber confiado en una persona desconocida, ya que es mi primer proyecto a nivel nacional", afirmó con lágrimas en los ojos.

Muñoz dedicó unas palabras especialmente emotivas a Barneda: "Y sobre todo a mi compañera de lucha, que ha sido lo mejor que me he llevado este año. Siempre he tenido síndrome del impostor y ha sido ella quien me ha dado la manita. Los sueños se cumplen".

Barneda, visiblemente conmovida, también ofreció un sentido discurso. "Llegamos después de un programa muy grande con muchas críticas injustas. Sabíamos que lo teníamos difícil. Hemos tratado de no hacer daño a nadie", declaró, resaltando el reto que supuso suceder a Sálvame.

Dirigiéndose a Muñoz, Barneda expresó: "Has sido lo mejor que me llevo de Así es la vida". Asimismo, transmitió sus más sinceros deseos a Jorge Javier Vázquez, quien ocupará el horario con El diario de Jorge: "Mucha suerte a Jorge Javier Vázquez".