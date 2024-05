'Así es la vida' asegura que Borja Thyssen no acudió al cumpleaños de su madre porque "no le dio la gana"

Tita Cervera celebró anoche su 81 cumpleaños en el Museo Nacional Thyssen, donde también fue galardonada con el premio 'Women in Art' en reconocimiento a su dedicación de toda una vida al arte.

El evento, que congregó a numerosas personalidades del mundo cultural y social, se vio marcado por una notable ausencia: la de su hijo Borja Thyssen y su nuera Blanca Cuesta. Al ser interrogada por los periodistas sobre esta falta, la Baronesa expresó su pesar, aunque aseguró que mantienen una "buenísima relación" y atribuyó su ausencia a un problema imprevisto, afirmando que "no podían evitarlo".

Sin embargo, la polémica en torno a la relación madre-hijo se ha avivado aún más con las declaraciones de la colaboradora Almudena del Pozo en el programa Así es la vida.

Según Almudena, Borja no asistió al evento simplemente porque "no le dio la gana", insistiendo en que "no hay excusas" para justificarle. Estas palabras contrastan con las afirmaciones de Cervera, quien había minimizado cualquier especulación sobre conflictos familiares.

La naturaleza de la relación entre Carmen y Borja Thyssen ha sido objeto de diversas interpretaciones. Mientras del Pozo ha descrito su vínculo como "cordial, no de madre e hijo como entendemos todos", Alejandra Rubio se ha mostrado más comprensiva y ha apoyado la versión de la Baronesa, indicando que "no hay necesidad de mentir".

Por último, Carmen Alcayde ha afirmado que la familia celebró las Navidades unida y que la ausencia de Borja podría deberse a que le molestara que su madre asistiera al cumpleaños acompañada de su hija menor y futura heredera de su legado, Carmen.