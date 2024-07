'Así es la vida': el entorno de Joana Sanz afirma que habría roto su relación con Dani Alves

Después de un vaivén de rumores y especulaciones, Así es la vida confirmó este jueves que Dani Alves y Joana Sanz habrían puesto fin a su matrimonio. Según comentó el programa, fuentes cercanas a la modelo canaria aseguran que la relación "está rota".

Suso Álvarez declaró: "Un amigo de Joana Sanz me trasladó que ya no había vida conyugal como tal". Además, añadió que "Joana Sanz no se llevaba nada bien ni con el hermano ni con la madre de Alves. Se tenían bloqueados".

Por otro lado, Gema Fernández sugirió la existencia de un posible pacto entre la pareja. "Yo nunca me he creído que esa reaparición pública fuera real. Siempre he mantenido que formaba parte de un acuerdo entre ellos", comentó, aludiendo a la situación legal del deportista, quien ha sido condenado por violación y se encuentra en libertad provisional hasta que se dicte sentencia firme.

Asimismo, Fernández explicó que "por recomendación del abogado, a Dani le venía muy bien mantener esa imagen de perfil bajo de marido arrepentido y ejemplar".

Finalmente, Carmen Borrego cargó contra Sanz: "A quien le ha venido bien esta exposición pública es a él. A ella no le ha ido muy bien. Pero siempre me ha molestado la falta de empatía de Joana hacia una mujer que ha sufrido lo que ha sufrido por culpa de su marido. Es algo que como mujer no me ha gustado nunca".