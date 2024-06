Así es el 'staff' de 'First Dates Hotel': de una azafata que dejó las alturas por la música a un auxiliar de producción promocionado a DJ

Tal y como decía cierta canción, cuando llega el calor, los chicos se enamoran... y las chicas también, claro. Así que ahora que se acerca el periodo estival, lo último que puede hacer un programa como First Dates es irse de vacaciones.

Es más, en vez de descansar, el exitoso programa de citas presentado por Carlos Sobera ha decidido reinventarse para refrescar a los espectadores con chispeantes historias de amor y desamor en un idílico paraje mediterráneo.

Esta nueva versión del programa, bautizada como First Dates Hotel, llevará las tradicionales citas a ciegas un paso más allá, ya que no solo habrá cena sino que se mostrará cómo los solteros llegan a un idílico hotel en Moraira, cómo se preparan y cómo se desarrollan sus encuentros amorosos o no tras el tradicional ágape.

Aunque esa no es la única novedad. Entre lo más destacado del formato se encuentran los rostros que harán que los huéspedes del hotel tengan una estancia lo más confortable y feliz posible. Junto a Carlos Sobera, que vuelve a ejercer de maestro de ceremonias, y Lidia Torrent, que regresa al programa como gobernanta, se encuentran cuatro carismáticas incorporaciones que no tardarán en convertirse en caras habituales para los espectadores.

Adrián Pedraja

Adrián Pedraja, barman de 'First Dates Hotel'. J. Alfaro García

Llega directo del mundo de la interpretación. Ha trabajado en series como Élite y El secreto de Puente Viejo, aunque en los últimos años ha alcanzado su mayor éxito en producciones de México y Ecuador. Ahora ha regresado a España para ocupar el puesto de barman en First Dates Hotel.

Con su amabilidad y su acento malagueño, luciendo un crucifijo y un par de medallitas, atiende sonriente a la prensa y explica cómo ha llegado hasta aquí. "Me apetecía mucho venir, porque además el formato del programa me atraía muchísimo. Delante de las cámaras he interpretado a muchos personajes y el ser yo también me apetecía un poquito", explica Pedraja, consciente de que este nuevo papel no es lo mismo que meterse en la piel de un personaje completamente ajeno a él.

Matías, el barman habitual de First Dates, no ha podido aconsejarle, pero Adrián sí ha tenido un importante respaldo: "No tengo el placer de conocer a Matías, pero sí que le comenté a Lidia que me guiara un poquito, porque para mí es un bloqueo, no en cuanto a estar delante de las cámaras, sino a si ser muy yo, si usar mucho la improvisación, cómo guiar a los invitados... Tengo algunas marcas de posiciones y poco más. Todo lo demás es improvisación".

Esta nueva aventura supone para él un cambio de registro en su carrera como actor, una profesión que no es nada sencilla. "Gracias a Dios, he tenido trabajo fuera de España, porque el cine español es muy sectario a la hora de que un actor no se pueda renovar o pueda buscarse la vida de otras formas", asegura Pedraja, que afirma que "es muy complicado vivir de de de la actuación en España".

"En México eso no pasa. Allí puedes entrar en cualquier programa o ser presentador y eso te suma, aquí se prejuzga mucho. Yo creo que un actor puede ser modelo, puede ser presentado, puede ser instagramer... pero no se ve así, se piensa: ' si es modelo, tan buen actor no será", explica, remarcando que parece que un actor, mientras está esperando un proyecto, tiene que meterse a camarero en vez de cambiar de registro, como va a hacer él ahora en First Dates Hotel.

Rocío de Porres ‘Rolita’

Rocío de Porres ‘Rolita’, una de las camareras de 'First Dates Hotel'. J. Alfaro García

Nada más aparecer, Rolita ya demuestra que es un huracán. Extrovertida y rebosante de carisma, no deja lugar a dudas de que regalará muchos momentos virales a First Dates Hotel. Ella viene del mundo de la mñusica y del espectáculo, de participar en shows como WAH y Rock Circus, aunque su nuevo papel de camarera tampoco le pilla de nuevas: "Yo era azafata de vuelo antes, así que he sido camarerita del aire".

De ahí dio el salto a la música de manera profesional, en parte también gracias a la televisión. "Yo estuve en La Voz en 2019 y la experiencia fue muy buena. Yo siempre he sido compositora y tenía mi grupo y tocaba por ahí, pero era azafata de vuelo, esa era mi profesión. Pero cuando me presenté al programa y salí, me salió tanto trabajo que dije: 'Oye, espérate un momento, a ver si esto puede ser serio y me voy a poder dedicar solo a la música'. Y, en efecto, así estoy, llevo ya cinco años dedicándome solo a la música y a la farándula, así que me ha salido bien, estoy muy contenta", relata.

Y después llegó de manera inesperada la propuesta de First Dates Hotel. "Eso me sorprendió porque dije: 'uy, esto no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora' y pensé: '¿qué hago? yo creo que voy de cabeza'. Te asusta un poco lo desconocido, pero la idea me encantó. No me lo pensé mucho, tardé unos dos segundos y medio en decir que sí", cuenta a los periodistas.

Y es que, en el fondo, el papel parece hecho para ella: "Hace años empecé periodismo y lo dejé. A mí me encanta el mundo de hablar, de entrevistar... y ya no te quiero contar todo el rollete de los amoríos, las citas y todo esto. Me encanta. Y es que además soy fan del programa, lo veo en mi casa". Además, se considera "buena Celestina de toda la vida": "He enrollado a un montón de amigos, así que yo creo que aquí puedo hacer lo mismo".

Su vena musical no la va a perder en el programa, donde de hecho han instalado un precioso piano precisamente pensando en ella. "Yo pretendo aportar alegría, confianza a la gente, diversión... y si puedo añadir un poquito de música, pues mejor todavía", comenta ilusionada.

Sergio López, DJ Keko

Sergio López, DJ Keko, miembro del 'staff' de 'First Dates Hotel'. J. Alfaro García

Joven y con una ilusión que salta a la vista, Sergio López en realidad no es una nueva incorporación a First Dates, ya que ha trabajado durante mucho tiempo tras las cámaras: "Yo he estado trabajando aquí como auxiliar de producción y ya el año pasado, en el especial del summer, me propusieron el tema de pinchar como DJ en el restaurante y ya me pareció espectacular poder hacer eso. Y cuando salió este proyecto, yo iba a venir a hacer mi trabajo como auxiliar, pero me propusieron formar parte del staff, como botones y también como Dj para animarles y que se lo pasen bien. Ni me lo pensé, fue un sí rotundo".

Aunque es "algo totalmente distinto" a lo que hace normalmente, Sergio no está especialmente nervioso, ya que está en un entorno que conoce de sobra. "Toda la gente que veo son compañeros míos, y a Lidia ya la conocía y a Carlos también. Y el staff, los compañeros nuevos, hemos hecho muy buena piña y nos llevamos superbien".

Ahora, con más protagonismo y dando a conocer su faceta como DJ de una manera mucho más visible, su proyección puede ser muy buena. "Es algo con lo que estoy expectante, no sé qué puede pasar. Cuando ya estuve pinchando en First Dates, los seguidores me subieron un poco, pero no como la gente se esperaba por el simple hecho de que no se puede hacer publicidad, no salía mi nombre ni nada... no subí tanto. Puede ser que esta vez sí que suba un poco más", reflexiona.

Aunque no tiene experiencia sobre el escenario ni ante las cámaras, Sergio sí sabe de sobra lo que es estar ante el público, ya que lleva años dedicándose a la música como Dj Keko. "La única experiencia que tengo en eso de subirme a escenarios es para pinchar. Cuando empecé sí es verdad que estaba muchas veces muy nervioso, con tanta gente delante, pero ya, a día de hoy, me puedo subir a un escenario con un montón de público y no me tiembla la mano", cuenta.

¿Y por qué lo eligieron para este papel? "Yo creo que les gusta mi personalidad, cómo soy, y yo creo que el equipo piensa que puedo hacer muy bien el papel", reflexiona Keko, que tiene "muchas ganas de hacerlo".

Arianna Aragón

Arianna Aragón, camarera de 'First Dates Hotel'. J. Alfaro García

Hija de Rody Aragón y de la abogada y productora Patricia Santamarina, mujer de Carlos Sobera, aunque este vínculo con el presentador no le ha puesto las cosas fáciles. Ella misma comenta que se había presentado antes a las pruebas para el programa y que no la había seleccionado... hasta ahora: "Cuando no lo ves venir y de repente te llaman y te dicen: 'Oye, pues al final sí'. Fue superemocionante". Ahora será una de las camarera de First Dates Hotel.

Arianna, además de haber estudiado derecho, se ha formado en interpretación y ha trabajado en producciones como El precio justo y Miles Gloriosus, pero esta es "una experiencia completamente distinta" para ella: "Al final aquí soy yo, y no estoy acostumbrada a eso. Aunque también se puede integrar, porque cuando estudias interpretación también haces mucha improvisación y esto tiene un poco de eso. Es interesante, es un reto".

Por este motivo, la joven Aragón cree que le vendrá "muy bien" profesionalmente, "para coger experiencia y para jugar, para disfrutar, para pasarlo bien".

Su cercano vínculo con Carlos Sobera podría hacer pensar que él le puede dar indicaciones, pero nada más lejos de la realidad: "En esto, jamás. En temas de trabajo a mí él nunca me habla ni me dice nada. Me ha dado muchos más consejos en cuanto a la carrera de Derecho, me ha metido más caña con los estudios que con esto".

Arianna tiene claro que ahora le toca demostrar su valía y asume que recibirá críticas, sobre todo en las redes sociales: "Intentaré llevarlo a la mejor manera posible, y cuanto menos vea, mejor". Tiene claro que se va a centrar en lo positivo, en el buen rollo, como el que ha conseguido con sus compañeros, sobre todo con Rolita, la otra camarera: "A solo una semana de conocernos ya éramos uña y carne".