Quién es Silia Kapsis, la representante de Chipre para Eurovisión 2024: una artista de 'pop' de 16 años y de origen australiano

Siguiendo con la estela de divas, Chipre apuesta este 2024 con la cantante Silia Kapsis, quien representará a la isla en Eurovisión. La joven, originaria de Australia, viajará a Malmö, Suecia, para hacerse con el micrófono de cristal con la canción Liar.

La representante fue seleccionada de manera interna por la televisión pública de Chipre, y ahora luchará por obtener la primera victoria para el país mediterráneo en el Festival de la Canción.

Por qué representará a Chile si ha nacido en Australia

Pero, ¿quién es Silia Kapsis? La joven nació en Australia, por lo que con su candidatura Chipre presenta por segundo año consecutivo a una artista de origen australiano.

La artista es hija de un reconocido cantante, Giórgos Kapsís. Y es que aunque nació en Australia, su padre es greco-chipriota y su madre griega.

Cuál es la edad límite para participar en Eurovisión

De Silia Kapsis destaca su edad: con tan solo 16 años, la edad límite para participar en Eurovisión, la cantante ha sido escogida para representar a Chipre.

Y es que lleva desde los cuatro años subida a un escenario. Además, ya ha sido la artista principal de la Australian Youth Performing Arts Companu, al igual que de otros eventos muy reconocidos del mundo de la música a nivel internacional.

Fue en 2022 cuando lanzó su primera canción, Who Am I, la cual había compuesto con 12 años. Hasta 2023 la joven no siguió lanzando sencillos, de ritmos pop y R&B.

La trayectoria profesional de Silia Kapsis

Silia Kapsis es mustidisciplinar, y además de cantante es bailarina y actriz. De hecho cuenta con un equipo de mucho reconocimiento, destacando su grupo de coréografos. Tanto es así que la artista ha aparecido en un documental de danza de uno de los miembros de The Black-Eyed Peas, Taboo.

Como intérprete, la joven también ha participado en cortometrajes y en proyectos de televisión para Nickelodeon. De hecho, obtuvo en 2023 una nominación en los Nickelodeon Kid’s Choice Awards a Leyenda Australiana.