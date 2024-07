Así es Sergio López, de auxiliar de producción a DJ y botones de 'First Dates Hotel'

First Dates Hotel ha cambiado casi en su totalidad el staff respecto a la edición diaria del programa de citas (solo repite en ambos formatos Carlos Sobera).

Pero hay un miembro nuevo que conoce perfectamente el engranaje del programa, ya que antes de aparecer delante de las pantallas, trabajó detrás, en producción.

Ese es Sergio López, que en la versión veraniega que se emite en Telecinco del programa ha pasado a ser el botones del hotel y a amenizar las veladas con música, transformándose en DJ Keko.

El equipo completo de 'First Dates Hotel'. J. Alfaro García

El salto a la pantalla

Aunque este año será su paso definitivo a tener más protagonismo en el programa delante de las cámaras, López ya sabe lo que es, ya que el año pasado ya hizo de DJ en el especial summer de First Dates.

Tanto gustó al equipo de dirección del espacio de Cuatro, que este año decidieron que el joven fuera el botones del hotel y, por la noche, en las cenas, amenizara las citas con su música.

Y es que este año, cuando se trasladó a Moraira para las grabaciones de First Dates Hotel, él pensaba que seguiría con su trabajo como auxiliar de producción, "pero me propusieron formar parte del staff, como botones y también como Dj para animarles y que se lo pasen bien. Ni me lo pensé, fue un sí rotundo".

El equipo completo de 'First Dates Hotel'. J. Alfaro García

Su primera experiencia

Y es que, menos la breve aparición el año pasado en la edición summer, López nunca se había puesto delante de las cámaras, valorando esta experiencia como "algo totalmente distinto".

Eso sí, cuenta con la experiencia de conocer perfectamente el engranaje del programa (como también lo saben Sobera y Lidia Torrent) ya que todos los que le rodean en las grabaciones son compañeros suyos desde hace años.

Respecto a sus nuevos compañeros, Rocío Porres, Arianna Aragón y Adrián Pedraja, destaca que "hemos hecho muy buena piña y nos llevamos superbien".

Con esta nueva experiencia aspira a que se le conozca un poco más en su faceta musical como DJ Keko: "Es algo con lo que estoy expectante, no sé qué puede pasar".

"Cuando ya estuve pinchando en First Dates, los seguidores me subieron un poco, pero no como la gente se esperaba por el simple hecho de que no se puede hacer publicidad, no salía mi nombre ni nada... no subí tanto. Puede ser que esta vez sí que suba un poco más", admite.

Finalmente, López cree que fue elegido por el equipo de dirección de First Dates para desempeñar el papel de botones y DJ porque "creo que les gusta mi personalidad, cómo soy, y el equipo piensa que puedo hacer muy bien el papel".