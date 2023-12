Así es Rosa Belmonte, la nueva tertuliana de 'El Hormiguero' y analista de prensa de corazón en Onda Cero

El pasado martes, la tertulia de actualidad de El Hormiguero tuvo una novedad respecto al inicio de temporada. En el lugar de Miguel Lago, se sentó la abogada Rosa Belmonte.

El cómico se ausentó por compromisos profesionales, como explicó Pablo Motos, y la columnista fue la encargada de aportar su opinión en los temas que debatieron junto a María Dabán, Juan del Val y Rubén Amón.

"¡Hay estreno Pablo!", exclamó la hormiga Barrancas antes de que todos los colaboradores y el presentador se sentaran en la mesa del espacio de Antena 3.

Motos le pidió al público que estaba presente en el plató del programa un aplauso para Belmonte antes de comenzar a abordar los temas de los que hablaron en la noche del martes.

Rosa Belmonte, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Su labor en la radio

Una de las labores profesionales de la murciana es ser colaboradora en Onda Cero, en la sección La Cultureta del espacio Más de uno, presentado por Carlos Alsina.

En el programa, Belmonte analiza junto a Josemi Rodríguez Sieiro las revistas del corazón. Además, también suele coincidir en Más de uno con Rubén Amón, colaborador de El Hormiguero en la misma tertulia de actualidad que ella.

Rosa Belmonte, Carlos Alsina y Josemi Rodríguez Sieiro. Onda Cero

Escritora, su otra faceta

Además, Belmonte también desarrolla su labor profesional en medios escritos, ya que es la encargada de escribir columnas de opinión en ABC y en los regionales de Vocento.

La murciana reconoce en las contraportadas de sus libros (tiene dos publicados junto a Emilia Landaluce titulados La mala víctima y Sobre nosotras. Sobre nada) que "he visto demasiado la tele, no me tomo nada en serio y menos a mí misma".