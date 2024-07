Así es Rocío de Porres, 'Rolita', la nueva camarera de 'First Dates Hotel' que es cantante

First Dates Hotel ya ha abierto sus puertas para que los huéspedes que lo deseen acudan al hotel del amor en busca de pareja y una experiencia que vivir.

En el nuevo programa de Telecinco, no solo ha cambiado el fondo (de un restaurante a un hotel), ni el tiempo que están los daters en él (las citas tienen más recorrido que en el diario), también el staff.

Lidia Torrent vuelve al formato, esta vez como recepcionista que ayudará a los solteros a su llegada a las instalaciones, que contará con la ayuda de Sergio López, DJ Keko, que realiza la doble función de botones y DJ.

Adrián Pedraja será el barman, las camareras serán Arianna Aragón y Rocío de Porres 'Rolita', pero el que no cambia es el anfitrión, Carlos Sobera, que hace doblete en Telecinco y Cuatro al frente de ambos programas.

Su pasado de altos vuelos

Rocío era azafata de vuelo, así que tiene experiencia a la hora de ser camarera, aunque ahora lo haga a ras de tierra. Pero todo cambió cuando se presentó a La Voz, ya que dejó su trabajo para dedicarse a la música.

"Estuve en el concurso musical en 2019 y la experiencia fue muy buena. Siempre he sido compositora, tenía mi grupo y tocaba por ahí, pero era azafata de vuelo, esa era mi profesión", comenta.

Rocío de Porres, con su banda. @rolitamusica

"Pero cuando me presenté al programa y salí, me salió tanto trabajo que dije: Oye, espérate un momento, a ver si esto puede ser serio y me voy a poder dedicar solo a la música", añade.

Y ya lleva cinco años dedicándose solo a la música en espectáculos como WAH o Rock Circus, además de haber publicado su primer EP, Después de todo, donde toca varios géneros, desde el soul al jazz pasando por blues.

De camarera

Su nombre artístico es Rolita, y la artista explica que era porque sus amigos en Londres, donde vivió un tiempo, la llamaban así. "Me pareció ideal y mucho más chulo que Rocío de Porres", reconoce.

Ahora su labor en First Dates Hotel es servir a los huéspedes sus platos y, de paso, ayudarles a enamorarse, ya que siempre le ha gustado hacer de 'Celestina'.

"Lo he sido toda la vida. He enrollado a un montón de amigos, así que yo creo que aquí puedo hacer lo mismo", comenta la cantante, que también interpretará alguna canción en el programa gracias al piano que ha situado el equipo en el restaurante.