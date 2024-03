Así es el primer proyecto televisivo del hijo de Nuria Roca y Juan del Val: un programa taurino para la generación Z

Como dice el dicho, de tal palo tal astilla, y prueba de ello es Juan del Val Roca, el hijo Juan del Val y Nuria Roca. Al igual que sus padres, el mayor de los hijos de la pareja de periodistas ha comenzado su carrera profesional delante de una cámara. Y es que el joven forma parte de un programa taurino de la mano de Berenice Lobatón, la hija de Paco Lobatón.

Como así se pudo ver a través de la cuenta de Instagram de la presentadora, Juan forma parte de Generación T en One Toro TV. En este espacio, diferentes jóvenes hablar sobre la tauromaquia junto a otros invitados como Bertín Osborne o Roca Rey. Nombres de gran relevancia social que no parecen empequeñecer a del Val, como así demuestran las fotografías.

Cómodo y en armonía con sus compañeros, el hijo de los tertulianos de El Hormiguero no solo ha mamado la carrera, sino también la pasión por los toros. Así, al igual que su padre, él también es gran amante de las corridas y aunque se dedica a la publicidad y al marketing en Tiktok, nada le impide hablar de la pasión que le corre por las venas: "Somos una familia de taurinos y orgullosos".

A sus 21 años, esta es la primera vez que Juan del Val Roca aparece en un programa de televisión, pero, como así han asegurado sus compañeros, se muestra con soltura y sabe interactuar perfectamente con el resto de los trabajadores. Por eso, su madre no podría estar más orgullosa por el programa y así lo comentaba en la publicación de la presentadora: "Enhorabuena".

Para Berenice, este nuevo espacio es también una gran oportunidad, aunque ella no esté especialmente relacionada con el mundillo: "No vengo de una familia taurina ni me han inculcado valores en relación con esta tradición, pero me han educado desde la más profunda libertad y respeto. Y precisamente libertad es lo que me ha dado One Toro para crear Generación T".