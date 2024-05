Comienza Eurovisión 2024, y con esta 68º edición llegan este año 37 nuevos candidatos que lucharán en Malmö Arena para alzarse con el micrófono de cristal.

Y entre los artistas que han conseguido billete para Suecia se encuentra Nutza Buzaladze, quien representará a Georgia en el Festival de la Canción. De hecho, la artista fue escogida internamente por la televisión pública georgiana.

Con su canción Firefighter, la cantante luchará en la segunda semifinal para abrirse hueco ante la gran final de la cita musical, que tendrá lugar el sábado, 11 de mayo.

¿Pero quién es Nutsa? Se trata de una cantautora de 27 años que ha alcanzado la escena musical internacional, pues ha participado y ganado distintos concursos musicales en varios países.

Los orígenes de la representante de Georgia

Nutsa fue criada en una familia de artistas, pues su padre Nino es músico y su madre Gia es cantante y compositora. Ellos fueron los que la inspiraron a dedicarse a la música.

La artista comenzó su carrera en 2011 al presentarse como artista en solitario en Got Talent Georgia, concurso donde llegó a ser semifinalista. Dos años después, Nutsa fue finalista en Tu cara me suena en su país, y en 2014 saltó al panorama internacional al concursar en New Wave, un formato de Letonia.

Su transcurso en los concursos continuó, esta vez en la danza con Bailando con las Estrellas en Georgia, donde llegó a ser semifinalista, y en este concurso volvió a participar en 2018. Y ese mismo año saltó a Turquía para participar allí en La Voz.

En 2016, la cantante concursó en Two Stars Georgia, y tan solo un año después mostró su interés en Eurovisión cuando se presentó a la preselección nacional, en la que quedó segunda.

La carrera en solitario de Nutsa

En 2019, Nutsa comenzó su carrera en la propia industria, cuando publicó su primer EP. Uno de los temas, Gelodebi, se convirtió en todo un éxito nacional.

Su trayectoria como cantante la compaginó con los concursos, pues en 2020 llegó a ser finalista en el programa ruso All Together Now, y en 2021 volvió a participar, quedando segunda. Esto le llevó a grabar una canción con Sony y a liderar la listas de éxitos de Rusia. Así, se abrió un hueco en la industria rusa.

De ahí la cantautora se trasladó a Los Ángeles, donde grabó nuevos proyectos y dio varios conciertos. Poco después, trabajó en la Ópera de Dubái.

En 2023 se pudo ver a la artista georgiana en American Idol, donde Katy Perry la comparó con Jennifer López. Y en la final del concurso pudo cantar junto a Kylie Minogue.