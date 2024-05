Así es la letra de 'Fighter', la canción con la que TALI representará a Luxemburgo en Eurovisión 2024

Arranca uno de los eventos más esperados del año. Eurovisión comienza esta noche a partir de las 21.00 horas (hora peninsular) con la primera gran semifinal. 15 países se subirán al escenario este martes en Suecia, país anfitrión este año del evento. Nebulossa, con su canción Zorra, será la encargada de representar a España, país que forma parte del denominado Big Five y que pasa directamente a la final.

Por su parte, la cantante TALI representará a Luxemburgo en el Festival de la Canción con el tema Fighter. Esta es una de las grandes novedades de este año, y es que Luxemburgo llevaba sin participar en Eurovisión desde el año 1993.

Letra de 'Fighter' de Luxemburgo para Eurovisión 2024

You're not 20 anymore

You don't have time

To act like a child

To just party

You don't have money

No momentum

You're really

Heading towards defeat

And I hear in the distance, in the distance, in the distance

This little voice, siren's song

That tells me to come

Go ahead, take my hand

Come on, I'll take you

That tells me softly

Come

I will never let you down

I know you're a fighter

Hold

In your heart the love around

You know you're a fighter

And I hear in the distance, in the distance, in the distance

This little voice that repeats to me

Where are you going?

I admit I don't know

I want everything and nothing at once

I'll end up completely crazy

And there you go

You don't have the right

To stay like this

You have to make choices

What's on your mind?

Fight battles

Believe in yourself

The world is there

Go conquer it

And I hear in the distance, in the distance, in the distance

This little voice, siren's song

That tells me to come

Go towards your destiny

You must not slow down

That tells me softly

Come

I will never let you down

I know you're a fighter

Hold

In your heart the love around

You know you're a fighter

And I hear in the distance, in the distance, in the distance

This little voice that repeats to me

Where are you going?

I admit I don't know

I want everything and nothing at once

I'll end up completely crazy

And there you go

I admit I don't know

I want everything and nothing at once

I'll end up completely crazy

And there you go

Hear the sound of your dreams

You are so near

They are so near, look around

Hear the sound of your dreams

Not of your fears

And just open up your heart

Come

I will never let you down

I know you're a fighter

Hold

In your heart the love around

You know you're a fighter

And this voice

It goes away

It comes back

In my head

Where are you going?

I admit I don't know

I want everything and nothing at once

I'll end up completely crazy

And there you go

I admit I don't know

I want everything and nothing at once

I'll end up completely crazy

And there you go

And there you go

Letra en castellano de 'Fighter' de Luxemburgo para Eurovisión 2024

Ya no tienes 20 años

No tienes tiempo

Para actuar como un niño

Para simplemente ir de fiesta

No tienes dinero

Sin impulso

Realmente te diriges hacia la derrota

Y escucho en la distancia, en la distancia, en la distancia

Esto vocecita, canto de sirena

Que me dice que venga

Adelante, toma mi mano

Vamos, te llevaré

Que me dice suavemente

Ven

Nunca te decepcionaré

Sé que eres un luchador

Mantén en tu corazón el amor que te rodea

Sé que eres un luchador

Y escucho a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos

Esta vocecita que me repite

¿A dónde vas?

Admito que no lo sé

Quiero todo y nada a la vez

Terminaré completamente loco

Y ahí lo tienes

No tienes derecho

A quedarte así

Tienes que tomar decisiones

¿Qué tienes en mente?

Pelea batallas

Cree en ti

El mundo está ahí

Ve a conquistarlo

Y escucho a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos

Esta vocecita, canto de sirena

Que me dice que venga

Ve hacia tu destino

No debes frenar

Que me dice en voz baja

Ven,

nunca te decepcionaré

Sé que eres un luchador

Sostén en tu corazón el amor que te rodea

Sabes que eres un luchador

Y escucho a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos

Esta vocecita que me repite

¿Dónde vas a ir?

Admito que no lo sé

Quiero todo y nada a la vez

Terminaré completamente loco

Y ahí lo admito

Admito que no lo sé

Quiero todo y nada a la vez

Terminaré completamente loco

Y ahí lo tienes

Escucha el sonido de tus sueños

Estás tan cerca

Ellos están tan cerca, mira a tu alrededor

Escucha el sonido de tus sueños

No de tus miedos

Y solo abre tu corazón

Ven

Nunca te decepcionaré

Sé que eres un luchador

Espera

en tu corazón el amor alrededor

Sabes que eres un luchador

Y esta voz

Se va

Vuelve

En mi cabeza

¿A dónde vas?

Admito que no lo sé

Quiero todo y nada a la vez

Terminaré completamente loco

Y ahí lo tienes,

admito que no lo sé

Quiero todo y nada a la vezTerminaré completamente loco

Y ahí lo tienes

Y ahí lo tienes