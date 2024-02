Pablo Motos triunfa cada noche con El Hormiguero gracias a sus invitados, sus secciones y por el extenso equipo de guionistas del programa, coordinados por Laura Llopis, la mujer del presentador.

La pareja lleva 25 años juntos, y se conocieron en 1997, cuando él estaba al cargo de un programa radiofónico en Onda Cero Valencia y en el que ella era un miembro del equipo de producción.

Son muy celosos de su vida privada y pocas veces se les ha podido ver juntos, excepto en eventos multitudinarios como la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, por ejemplo.

Su boda en secreto

La relación entre ambos culminó en una boda por lo civil que celebraron con una paella. El enlace fue el segundo para ambos, separados de sus anteriores parejas.

"Nos casamos en secreto, no nos apetecía montar un sarao. En el juzgado me metieron por detrás, fuimos por unas habitaciones muy raras y me llevaron a la parte de arriba", comentó en una ocasión el valenciano.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero' ATRESMEDIA

Todo gracias a un calefactor

Cuando trabajaban juntos, Motos ha recordado alguna vez que apenas se dirigían la palabra, pero que en una ocasión "comentó que hacía mucho frío, y yo salí corriendo y le compré un calefactor. Entonces, por primera vez me miró, la miré y surgió el flechazo".

El presentador también desveló cómo había sido su primer beso: "Entramos en una rotonda y le pregunté si le gustaba o no. Ella me dijo: bueno… Y ya no tomé ni la rotonda, me fui recto, paré y la besé".

Llopis tiene dos hijas de una relación anterior y que también forman parte del programa de Antena 3: "Una es guionista y la otra está en atrezzo. Son guapísimas, dos chicas con talento y, sobre todo, muy buenas personas", le contó Motos a Bertín Osborne.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El conductor del programa de Antena 3 suele desvelar algunas curiosidades de su relación en pareja, como la que le contó a Carmen Machi y Karra Elejalde cuando visitaron El Hormiguero.

"Mi mujer me dice que soy un mal compañero de series, ella me hunde en la mierda, aunque es verdad porque tiene que ver siete capítulos seguidos, pero yo veo uno o dos, que es mi máximo", admitió el valenciano.

Y continuó diciendo que "mi mujer dice que como yo soy eso, ella las tiene que ver, y lo que sobra, el viernes y el sábado para mí. Entonces, me veo unos truños…".

"Cuando le digo la series que me recomienda la gente, las ha visto todas, así que yo vivo de las sobras", confesó el presentador. Carmen Machi concluyó diciéndole: "Pues es tu problema...".

Pablo Motos, Carmen Machi y Karra Elejalde, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Un complicado divorcio

Antes de su relación con Laura Llopis, Motos estuvo casado, y coincidiendo con la visita a El Hormiguero de Alba Paul y Dulceida, donde hablaron de su ruptura y posterior reconciliación, el presentador habló, por primera vez, de su divorcio.

"Cuando me separé, lo primero que sentí, sin rodeos, fue una sensación de liberación. Me quité un peso de encima. También sientes bastante culpabilidad y poco de fracaso", confesó el valenciano.