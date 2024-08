Quién es Javi Cermeño, el nuevo concursante de 'Pasapalabra'

Después de varios meses de apasionantes duelos entre Vicky y Manu, la burgalesa se tuvo que despedir de Pasapalabra tras 52 programas (y 32.400 ganados) al ser eliminada en La Silla Azul.

Su sustituto fue Javi Cermeño, al que presentó Cristina Alvis como un gran seguidor del programa: "Me has dicho que te consideras un friki de las palabras".

"Pero que lo primero que quieres hacer es dedicar La Silla Azul", señaló la azafata del concurso. "Se la quería dedicar a mis padres, Pedro y Fina, se lo debo todo a ellos y estoy aquí gracias a ellos", afirmó el concursante.

"Seguro que les va a hacer mucha ilusión cuando me vean saludarles. La Silla Azul y el programa, si paso, va para vosotros", añadió el participante de Pasapalabra antes de enfrentarse a Vicky.

Javi y Vicky, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Primera victoria

En La Silla Azul, Javi eligió la H para empezar a jugar, dejándole la C a Vicky. En la octava pregunta que le hizo Roberto Leal, la burgalesa sumó su primer error.

"En el juego del póker, reunión de cinco cartas del mismo palo", le preguntó el presentador. La concursante se quedó en blanco y no supo qué contestar (la respuesta era 'color'), sumando su primer fallo. Los nervios le hicieron equivocarse también en la siguiente.

"Gran catástrofe producida por un fenómeno natural", quiso saber el conductor del programa de Antena 3. La burgalesa contestó 'calamidad', pero la respuesta correcta era 'cataclismo'.

Esos dos errores hicieron que Vicky cayera eliminada de Pasapalabra y Javi pasara a formar parte del equipo azul para enfrentarse a Manu por primera vez.

Rosa López y David Amor, sus primeros compañeros

La derrota de Vicky hizo que Javi pasara a formar parte del equipo azul junto a la cantante Rosa López y el cómico David Amor, que le dieron la bienvenida.

"Pedro y Fina estarán igual de nerviosos que tú", le dijo Leal al murciano. "Estarán flipando", admitió entre risas Javi, que añadió: "No me lo creo, es un placer estar aquí. Lo que venga a partir de ahora será genial".

El destino del bote

El murciano irrumpió con fuerza en Pasapalabra, logrando derrotar a Manu, todo un veterano del concurso, en su primer Rosco, quedándose a tres letras del bote.

"¿Qué harías con el bote si te lo llevaras?", le preguntó el conductor del programa de Antena 3, a lo que Javi contestó: "No me había planteado qué haría con el bote...".

"Me imagino que una parte ahorrarla por lo que pueda venir y otra parte para viajar todo lo que pueda. Sobre todo conocer mi país, España, que me parece una nación maravillosa y me faltan muchas ciudades y pueblos por descubrir", explicó antes de jugar.