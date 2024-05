Quién es Isaak Guderian, el representante de Alemania en Eurovisión 2024 que comenzó como músico callejero y pasó por 'X Factor'

Eurovisión 2024 ya está aquí. Entre los participantes que lucharán por hacerse con el primer puesto se encuentra Isaak Guderian, el representante de Alemania. Después de ganar el Das Deutsche Finale, la preselección de Alemania para elegir a su candidato para la gran cita musical en Europa, Isaak fue el escogido para representar a su nación.

El representante de Alemania ganó la preselección con Always On the Run, canción que ganó las máximas puntuaciones del jurado profesional y del televoto de los espectadores. Y con este tema intentará tener el mismo impacto en Eurovisión.

¿Quién es Isaak? El joven se dio a conocer el 2011 en la versión alemana de X Factor, pero no fue hasta diez años después, en 2021, cuando se alzaría con la victoria de un concurso, Show Your Talent.

Sus comienzos como músico callejero

Y es que Guderian comenzó su carrera en la música como músico callejero, pero posteriormente creó una banda. Entre concurso y concurso el joven creó su propia empresa para organizar eventos musicales locales.

Fue en 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando el cantante saltó a la composición de música, lo que le abrió las puertas del concurso que ganó.

El estilo musical de Isaak

En cuanto a su estilo, Isaak abarca distintos géneros, desde baladas melancólicas hasta arreglos mucho más poderosos, con los sentimientos siempre presentes.