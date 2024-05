Así es Eden Golan, la representante de Israel en Eurovisión que creció en Rusia y ha recibido amenazas de muerte

Las críticas ante la participación de Israel en Eurovisión 2024 ante la situación en Palestina llevan envolviendo el festival desde que se conoció que el país estaría presente en esta 68º edición.

De hecho, la televisión sueca ha reforzado la seguridad ante la celebración de la cita musical en el Malmö Arena precisamente por la presencia de Israel entre los 37 candidatos, pues el festival está en el punto de mira.

Además, la canción Hurricane, la cual cantará la artista Eden Golan para llevar a Israel el micrófono de cristal, ha tenido que ser modificada varias veces para que cumpla las condiciones de Eurovisión.

La artista, que ya ha expresado que se siente protegida por la delegación, ha asegurado que está cumpliendo un sueño al participar en el Festival de la Canción pese a ser la representante de Israel en una situación tan compleja.

La historia de Eden Golan

Pero, ¿quién es Eden Golan? La artista nació en 2003 y creció en Kfar Saba, ciudad israelita, hasta los seis años, edad en la que Eden se mudó junto a su familia a Moscú.

Fue a los 18, en 2021 cuando la cantante volvió a Israel, y durante toda su adolescencia estuvo vinculada al mundo del espectáculo. Sin embargo, también decidió estudiar Periodismo.

Su vinculación con Eurovisión

En su etapa en Rusia, Eden se presentó en la selección rusa para representar al país en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior en 2015, pero no se alzó como la ganadora.

La artista siguió dejándose ver por concursos, como el New Wave de Crimea, y también en La Voz Kids de Rusia. Ya en Israel, en 2023, la artista participó en I can see your voice Israel.