300 torrijas para una recompensa: así es el cocinero gallego que está detrás de las suculentas comidas de 'Supervivientes'

Coca valenciana, paella, torrijas, gazpacho, salmorejo, ensaladilla rusa, lentejas, filloas... no es el menú del día de un restaurante en España, sino algunas de las exquisiteces que se pueden comer en la línea de buffet de Rodrigo Salvador, el cocinero del equipo de Supervivientes en Honduras.

Este chef gallego es el equivalente a un embajador y su línea de comida es como una embajada: es territorio español en un país extranjero. Y es que, para un equipo (cámaras, redactores, guionistas, técnicos, producción) que pasa meses fuera de casa trabajando en los Cayos Cochinos, él crea un trocito de hogar.

Pero Rodri, como todo el mundo le conoce, no sólo se ocupa del día a día de las 120 personas que trabajan en la producción de Supervivientes, el reality de Telecinco, también es quién está detrás de las recompensas que los concursantes engullen cuando ganan una prueba y que hacen salivar a la audiencia.

Rodri es de Lugo y estudió cocina en Madrid, en la escuela de Hostelería de Lago. Allí conoció al televisivo chef Sergio Fernández, que fue su profesor. Él fue quien recomendó a Rodrigo cuando desde Supervivientes le preguntaron quién podría cubrir la vacante que se quedaba libre para cocinar en Honduras. Y eso que es un trabajo duro, no vale cualquiera.

"El cocinero suele durar poco", dice con retranca Rodri, que lleva desde 2021 tras los fogones de Supervivientes y asegura que "se lleva bien".

Rodri ha de apañarse con lo que tiene. Traer comida desde España es inviable, por lo que cuenta con el pedido de comida que haga el hotel Palma Real, donde además de la línea de comida del español hay un buffet para el equipo italiano de L'isola dei famosi (el Supervivientes italiano, que coincide en espacio y tiempo con el español) y el propio buffet del resort.

"Dependo un poco de los pedidos que hagan ellos. Me voy adaptando y ellos también se adaptan a lo que ven que nosotros consumimos", explica el cocinero. "Es uno de los mayores problemas de mi trabajo, porque hay mucho desabastecimiento a veces", expone.

Rodri cuenta con el apoyo de un equipo hondureño de cuatro personas, que tras un par de años con él, se han aprendido las recetas y las técnicas de los platos españoles, que son los más demandados.

"Por la experiencia vas aprendiendo cuántos comen de cada plato, más o menos y calculo por plato, no hago la misma cantidad de cada plato. Yo sé que hay platos que igual comen 20 personas y otros que come todo el mundo. Por ejemplo, cuando hay paellas hay que hacer para todos". Eso sí, Rodri tiene sus trucos: "La paella la hago el día que no está el equipo Italia, porque están grabando en los cayos, porque si no, es inviable", explica, porque "Italia tiene otros 120 de equipo y comen principalmente en mi línea casi todos".

"La paella funciona muy bien, la ensaladilla rusa también y gazpacho y salmorejo hay todos los días para comer y para cenar. La comida china también les gusta mucho y la pizza y la coca valenciana para cenar también les encanta", explica sobre lo que mejor funciona.

"Los empanados y los fritos les encantan, pero no les puedo dar todos los días porque si no saldrían de aquí bien cargaditos de kilos", revela sobre el cuidado nutricional que le pone a sus menús.

Las recompensas

"Mi trabajo al final es imaginación y saber hacer trampantojos muchas veces, porque hay que adaptarse", hace ver el cocinero. Y es que tiene otra tarea que requiere improvisación, imaginación y rapidez: cocinar las recompensas de los supervivientes.

"Dirección es un poco inflexible a veces porque si los concursantes han hablado en la playa de una cosa en concreto, quieren eso para la recompensa", hace ver, pues el reality está vivo.

"Siempre se hace, salvo que falte el producto. Por ejemplo, en esta edición lo único que fue para atrás, y solo en parte, fue que pidieron croquetas de jamón y fue inviable encontrar el jamón y se hicieron de pollo. Pero bueno, al fin y al cabo croquetas", rememora.

"A veces son cosas más fáciles y otras veces son más complicadas", expone, sobre todo, por el proceso o por la dificultad de conseguir ingredientes, como ya ha explicado. "Una vez me encargaron en un mismo día que se hicieran 300 torrijas. Iban eran dos partes, una recompensa grupal grande y luego para la playa Destierro", recuerda.

"En España vas al súper, te compras una barra de pan, la mojas en leche infusionada, la fríes y ya está. Aquí hay que hacer el pan desde la harina", hace ver sobre la dificultad de su trabajo.

Otra dificultad es el clima en La Ceiba, donde está el hotel y en los Cayos Cochinos, donde sobreviven los concursantes: calor y humedad. "Nunca pasan más de 24 horas desde que las hago hasta que se las llevan", dice sobre los platos de las recompensas, que se preservan lo más posible para que no se estropeen.

Rodrigo Salvador también hace más platos que salen en pantalla: lo que comen los concursantes cuando son expulsados y tienen su primera comida tras el ayuno forzado en la isla. "Cuando salen los concursantes les ponemos una comida especial que lleva un poco de todo para hacer la grabación. Suele llevar pizza, hamburguesa, pasta con tomate... ese tipo de cosas y después hasta que se marchan, que normalmente es ese mismo día, comen en el buffet", explica.

En el hotel, Rodri tiene sus propios instrumentos, como por ejemplo las inmensas paellas (o paelleras, para los no valencianos) que llevan años en la cocina del resort y que solo se usan cuando se graba el reality. A veces, pide a España cosas especiales, como unos tubitos de acero para hacer canoli.

Este año, además de para Supervivientes, el gallego trabajará para Supervivientes All Stars, donde concursarán finalistas y semifinalistas de otras ediciones. Y ahí, para darles de comer a todos, estará de nuevo Rodri.