Así es Arianna Aragón, la nueva camarera de 'First Dates Hotel' e hija de Carlos Sobera

El 23 de julio, Telecinco estrenó First Dates Hotel, el spin off del famoso programa de citas donde los solteros acuden a buscar el amor en un entorno idílico cerca del mar.

El programa cuenta con Carlos Sobera como anfitrión y flamante director del hotel; Lidia Torrent como recepcionista que ayudará a los solteros a su llegada a las instalaciones, al igual que Sergio López, DJ Keko, que realiza la doble función de botones y DJ.

Además, Adrián Pedraja como barman, que será testigo de las primeras miradas e impresiones de los daters nada más conocerse; y Arianna Aragón y Rocío de Porres 'Rolita', que son las encargadas de atender las mesas de los solteros durante sus citas.

El equipo completo de 'First Dates Hotel'. J. Alfaro García

Arianna Aragón y su familia artística

Arianna Aragón siempre ha estado rodeada por el mundo del espectáculo, ya que su madre es Patricia Santamarina, la actual esposa de Carlos Sobera; su padre es Rody Aragón, primo hermano de Emilio Aragón; y es nieta de Fofó, uno de los payasos más famosos de la historia de España.

La madrileña siempre tuvo claro que el mundo de la interpretación podría ser su futuro, pero también decidió estudiar una carrera, y eligió Derecho, como su madre.

Arianna Aragón, en 'El precio justo'. Mediaset

Vuelve a coincidir con Sobera

Tras volver de su Erasmus en Italia, la joven comenzó a trabajar en la adaptación actual del concurso El Precio Justo, que presentaba Carlos Sobera, su padrastro, y donde era una de las azafatas.

Arianna Aragón (derecha), en 'El precio Justo'. Luis Miguel Gonzalez / Mediaset

Tras ese programa, Arianna se centró en el mundo de la interpretación realizando una gira por toda España con la obra Miles Gloriosus, en la que también estaba el presentador de First Dates.

En la versión hotel del programa de citas ha vuelto a encontrarse con el vasco, aunque, como el resto de sus compañeros, no gozó de ningún privilegio y tuvo que superar un casting como todos.

"Cuando no lo ves venir y, de repente, te llaman y te dicen: Oye, pues al final sí. Fue superemocionante saber que iba a formar parte del staff", reconoce.

Y añade que "estoy acostumbrada a estudiarme un personaje, ahí me siento cómoda, y en mi cabeza pensaba que hacía el papel de camarera para los huéspedes".

Sin privilegios

A pesar de su vínculo familiar con Carlos Sobera, ambos guardan una distancia prudencial y profesional en el trabajo: "Hemos coincidido en varios proyectos de televisión y teatro, pero las cosas me las busco yo sola, no me regalan nada porque soy una persona que trabaja mucho", asegura.

Eso sí, el presentador siempre está cuando le necesita: "En el trabajo apenas estoy con Carlos, como ha pasado en First Dates Hotel, porque me integro mucho con todo el equipo", apunta.

"Es verdad que si le tengo que hacer tengo una consulta, tengo la gran suerte de que está conmigo y de aprender de él. Ayuda muchísimo a todo el mundo, no solo a mí, es muy cercano", admite la madrileña.