Así era la sección de 'El Justiciero' que tenía Antonio Resines en 'El Hormiguero'

Antonio Resines ha acudido en varias ocasiones a El Hormiguero como invitado para presentar sus diferentes proyectos (el 17 de enero presentó junto a Jorge Sanz la serie Serrines, madera de actor, de Prime Video y Telecinco).

Su amistad con Pablo Motos hizo que el valenciano le fichara en 2018 como colaborador para ponerle la frente de una nueva sección del programa, El justiciero Resines.

En ella, Trancas y Barrancas le hacían una pregunta y con un martillo y dos pulsadores (rojo y verde), el intérprete decidía si lo que le habían preguntado le gustaba o no.

Carmen Maura y Antonio Resines, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Tan fuerte golpeaba en ocasiones a los pulsadores, que los trozos de plástico saltaban para todos lados, por lo que tanto el actor, como Motos y los invitados tenían que usar gafas protectoras.

El día que Antonio Resines salió herido

En 2022, en una de las ocasiones que realizó su sección, Resines le dio con tanto ímpetu, que el pulsador se rompió y alguna de las piezas impactó en su rostro, haciéndole algún corte superficial.

"Se ha agredido a sí mismo", destacaron las hormigas, pero Motos se asustó y le avisó de que se había herido: "¡Te has hecho sangre!". El colaborador, no se lo creía: "¿Me he hecho sangre?"

Trancas y Barrancas aprovechan la visita de Antonio Resines para sentenciar temas actuales #ResinesEH pic.twitter.com/Doy9DDjLAH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2022

"¡Me he hecho sangre! Esto es un programa brutal", exclamó entre risas el intérprete mientras el presentador le limpiaba con un pañuelo la herida que se había provocado.

"Esto es un programa de riesgo, da igual", comentó Resines, quitándole importancia lo sucedido, pero en la siguiente pregunta volvieron a darle diferentes trozos del pulsador.

Pablo Motos y Antonio Resines, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Pero es que te dan todas en la cara. ¿Por qué? ¿Las habéis dirigido hacia mí?", afirmó entre risas, pero el valenciano le dijo: "Perdona, vamos a dejar la sección".

Motos le hizo una petición a los miembros del equipo del programa: "Apartar esto que se mata. Te has librado de una imposible -haciendo referencia a lo que pasó cuando tuvo la covid- y te vas a matar haciendo El Hormiguero. Lo dejamos aquí", concluyó Motos.