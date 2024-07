Aruser@s, el programa líder de las mañanas, renueva temporada para después de verano, aunque con un cambio de última hora. Alba Sánchez, una de las colaboradoras del programa, ha confirmado su baja a través de redes sociales.

Ella misma lo anunció hace tan solo unos días a través de la plataforma LinkedIn. "Finalizo una etapa maravillosa como colaboradora en Aruser@s. Busco un nuevo reto profesional. Me interesan nuevas oportunidades en Barcelona y Madrid", comentó en la publicación en busca de una nueva oportunidad laboral.

Y es que, cuando acabó la temporada, Alba Sánchez subió un post a Instagram dando las gracias y esperándolos para el siguiente 'curso': "¡Gracias por acompañarnos en esta aventura maravillosa una temporada más! (...) A partir del 26 de agosto, si quieres, volvemos a madrugar juntos. ¡Feliz verano!".

Sin embargo, todo dio un giro inesperado una semana después, tal y como comentó en una entrevista con El Periódico: "Fue una sorpresa. Recibí la noticia estando de vacaciones y me costó digerirla. Han sido cinco años intensos, muy bonitos y divertidos pero, sobre todo, cinco años en los que me he dejado la piel".

"Me entristece tener que irme de esta manera, pero estoy orgullosa de cómo he crecido. Afronto el futuro con fuerza e ilusión", declaró la reportera durante la entrevista.