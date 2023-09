Arturo Valls llega a 'La Resistencia' metido en una nevera

MOVISTAR PLUS+

Arturo Valls visitó este lunes La Resistencia para presentar su nuevo programa en Movistar Plus+, That's My Jam España, que se estrenará el 2 de octubre.

Se trata de la versión española el show de éxito de NBC presentado por Jimmy Fallon, que enfrentará a famosos en una competición basada en la música.

Si @ArturoValls me dice que baile pegado, yo bailo pegado hasta que él me diga. pic.twitter.com/pO633AS876 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 25, 2023

El valenciano eligió una de las novedades de esta temporada en el programa de Broncano para realizar una original entrada en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía.

Si el año pasado los invitados se tiraban en tirolina para ser entrevistados por el conductor del programa, este año les han dado la opción de entrar dentro de una nevera, elección que hizo este lunes Valls.

"Se me había olvidado que lo dijo Jorge Ponce al inicio de temporada, pensaba que era de broma, que se puede entrar en tirolina o en nevera", comentó Broncano.

El jienense se acercó al electrodoméstico para ver si su invitado se encontraba bien, al escucharle decir que no lo estaba, decidió abrir la puerta para comenzar la entrevista entre los aplausos del público.