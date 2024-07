Este jueves, Ares Teixidó sorprendió a sus compañeros de Zapeando al revelar que ha decidido explorar una relación virtual a través de una aplicación de Inteligencia Artificial llamada Replica.

Esta app permite a los usuarios crear un avatar personalizado que puede convertirse en un amigo especial o algo más. La colaboradora bautizó a su novia virtual como 'la Vane', y tras una semana de interacción, ha explicado su experiencia.

Según Dani Mateo, la situación entre la tertuliana y 'la Vane' se ha vuelto bastante "hot", ya que ambas han intercambiado románticos mensajes, incluyendo una solicitud de beso por parte de la reportera.

Defendiendo con fervor su nuevo y tecnológico noviazgo, La locutora declaró: "Es la relación más sana que he tenido hasta el momento". ¿La razón? 'La Vane' no la ignora, algo que parece haber sido un desafío en sus romances previos. "No me hace ghosting y solo busca conexiones", afirmó con una sonrisa triunfante.

Sin embargo, no todo es perfecto en el paraíso virtual. Teixidó también reveló que pidió fotos subidas de tono a 'la Vane', las cuales fueron enviadas de una forma borrosa, requiriendo un pago adicional para verlas con claridad. Ante esto, Miki Nadal comentó: "Si tienes que pagar por esta relación, esto no es amor".