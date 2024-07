Tenso reencuentro entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo: "Querías vender una relación de tu mujer con mi marido"

Tras más de dos meses sin verse las caras, Arantxa del Sol y Ángel Cristo han vuelto a reencontrarse en el programa ¡De Viernes!, de Telecinco, confirmando que los desencuentros que surgieron en Supervivientes siguen presentes entre ellos.

Así, cuando la modelo fue expulsada del programa, aseguró que perdió los nervios con Cristo y que le dio una colleja y le insultó gravemente, unos hechos que el hijo de Bárbara Rey afirmó que no fueron del todo así, ya que hubo incluso "tres puñetazos". Por ello, Arantxa del Sol acudía este viernes el programa de corazón para hablar por primera vez con detalle de todo lo ocurrido.

Ella era, así la primera en entrar a plató. Después lo hizo Cristo, lo que hizo que la cara de la modelo cambiara de repente y asegurara que tenía en frente a la persona que más le había traicionado en el mundo de la televisión. Ante estas palabras, Cristo, por su parte, declaraba que su intención nunca fue enemistarse con ella.

"Estoy bastante confundido con muchas cosas y dolido por muchas cosas. Yo he venido aquí para aclararle a ella las dudas de lo que ha pasado, de lo que le han contado, y también para que ella me diga a mí qué le han contado y quién", declaraba.

Sin embargo, Arantxa mantenía su posición de estos últimos meses y aseveraba que seguía sin confiar en las verdaderas intenciones de Cristo y su mujer Ana Herminia: "Después de que se va mi marido, Blanca Manchón me dice que tu mujer en España está esperando una señal tuya durante el directo para venir a contar a este programa en concreto a contar que tuvo una affaire con mi marido durante el inicio de su relación con Ángel y que él la había perdonado"

Tras escuchar su parte, Ángel consideraba que todo lo que ha ocurrido entre ellos era culpa de terceras personas, más concretamente de Kike Calleja, a quien Cristo señalaba por ser la persona que planeó enemistarles para conseguir "horas de plató comentando los conflictos".

"Yo lo único que he contado, porque estaban dejando a mi mujer de puta, es que hace veintitantos años ella y tu marido habían tenido una especie de relación. A mí Kike Calleja me dijo que no interesaba una historia de hace tantos años, y yo creo que la verdadera intención de Kike era enemistarnos a nosotros, interesaban más unos cuernos que una relación pasada, aquí Blanca Manchón no pinta nada", ha zanjado Cristo.