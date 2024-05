Ana Herminia y Arantxa del Sol aclaran su supuesta rivalidad en su reencuentro en el plató de 'Supervivientes'

La gala de Supervivientes estuvo marcada por el esperadísimo reencuentro de Ana Herminia y Arantxa del Sol, después de los rumores de una posible relación entre la novia de Ángel Cristo Jr. y Finito de Córdoba, marido de la exconcursante. La venezolana alimentó este tema en ¡De viernes!, revelando que sentía un "cariño especial" por el torero, al que conoce desde hace muchos años.

La noche empezó con Jorge Javier preguntando a la modelo cómo se tomó que su marido no estuviese en el plató del programa el martes para recibirla a su llegada de Honduras. "Lógicamente esperaba encontrármelo. Me extrañé mucho. Cuando terminó el programa le llamé yo y entonces hablamos", explicó la presentadora. También reveló que el diestro le dio sus explicaciones y fueron de lo más "convincente", desde que volvió no se han separado y están tan bien como siempre.

Con Finito como protagonista, a pesar de no estar presente en el programa, Ana Herminia ha querido zanjar las especulaciones sobre una posible relación. Arantxa, algo incómoda, ha puntualizado que "no hay problema ninguno" con el torero: "Esto es un show y tengo respeto a Juan y a sus hijos". Algo que ha ratificado la exsuperviviente reconociendo que él "también le tiene cariño a Ana Herminia porque se conocen desde hace tiempo".

Ha sido entonces cuando la novia de Ángel Cristo ha dejado claro que lo único que le une a Finito es "una amistad", como ha "explicado por activa y por pasiva". Un momento en el que Arantxa ha intervenido para asegurar que "tampoco hubiera pasado nada", dejando entrever que si hubiesen tenido algo en su día a ella no le molestaría.

Y, para despejar cualquier duda, la modelo ha dejado claro que no tiene "mal rollo" con Ana Herminia: "El único mal rollo que he tenido ha sido con su pareja".