Arancha Palomino, mujer de Luis Lorenzo, por primera vez en un plató tras ser acusados de asesinato: "Nos pintan como monstruos"

Hace unos días se conoció que la jueza de Instrucción número 9 de Arganda del Rey ha propuesto juzgar al actor Luis Lorenzo y a Arancha Palomino por "aislar" e "incomunicar" a su tía María Isabel para controlar su patrimonio y transferir tras su fallecimiento elevadas cantidades de dinero de sus cuentas "para fines ajenos a los intereses de la finada", sin concretar el delito específico.

Así consta en un auto en el que la magistrada acuerda transformar las diligencias abiertas contra el actor, Arancha Palomino y la cuidadora de María Isabel en un procedimiento abreviado, lo que supone la finalización de la investigación abierta inicialmente por un delito de homicidio.

Tras esto, Arancha Palomino se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para dar su versión de la historia. Fiesta ha sido el programa elegido. En él ha respondido a las cuestiones sobre el presunto mal trato que dio a su tía en sus últimos meses de vida. "El público transformó la acusación que se nos hizo, se nos trataba como culpables, para nosotros nunca hubo presunción de inocencia, se nos dibujó como a monstruos", se ha quejado.

"Lo único que nosotros hicimos fue cuidar de una persona lo mejor que pudimos y supimos, con nuestros errores y nuestro aciertos (...) Estoy muy emocionada porque, por primera vez, ya no se nos puede acusar de asesinos, el perfil que se hizo de nosotros fue grotesco, ¿cómo mantienes una vida normal con tu familia, con tus hijos, acusados de algo así?", ha denunciado Arancha.

Además, ha reconocido el episodio en el que su tía estuvo durante horas sola en un centro comercial, pero dando su versión de lo sucedido. "Ocurrió a los 15 días de estar ella viviendo con nosotros. Teníamos un cumpleaños de un amigo de los niños en la Warner y ella no quería venir con nosotros porque no le apetecía estar con gente a la que no conocía, fue ella misma la que me dijo que prefería quedarse en un centro comercial dando una vuelta tranquilamente, viendo tiendas. Ella se quedó allí a la una y a las siete de la tarde, en cuanto me llamaron, yo ya estaba allí para recogerla. Reconozco que fue algo imprudente y que fueron muchas horas, luego me arrepentí, pero fue algo a lo que no le di vueltas, ella misma me dijo que no entendía por qué me llamaban, que estaba perfectamente", ha contado.

Sobre cómo ha sido toda esta situación para sus hijos, ha revelado: "Hemos intentado preservarles lo máximo posible pero ha sido imposible protegerles por completo. Ellos han vivido todo esto y también la convivencia con mi tía, hacíamos planes todos juntos...", recuerda.

Arancha asegura que confía en la justicia, pero denuncia que con ellos, durante determinados momentos, "no ha sido justa". "Me llama la atención que, durante la instrucción, de los tres jueves veían el asunto de una manera y la otra de otra ha sido muy dura con nosotros. Siempre sentí el principio de culpabilidad hacia nosotros. Algo malo tenía que haber. Pues no. No soy perfecta, pero no he hecho nada malo, solo un acto de amor", ha terminado.