El anuncio de Pablo Ibarburu en 'La Resistencia': "Es mi última aparición en Movistar Plus+"

La próxima temporada, Broncano, no se sabe si con La Resistencia o con otro nombre, se mudará de Movistar Plus+ a Televisión Española para comenzar un nuevo proyecto.

Y uno de sus colaboradores aprovechó su intervención de este martes para despedirse de la plataforma repasando los mejores momentos que había vivido.

"Hoy es mi última aparición en Movistar Plus+. Me ha cambiado la vida y tengo tres momentos en los que este canal transformó mi existencia", señaló el donostiarra.

El primero fue en junio de 1998, "cuando Movistar Plus+ era Canal + y yo tenía ocho años. Estaba viendo la tele y apareció un tipo que estaba hablando con un micrófono. Era Jerry Seinfeld", recordó.

"No sabía qué hacer con mi vida y un día puse el dial 23 de Paramount Comedy, donde había gente con un micrófono diciendo tonterías. Eran Ernesto Sevilla, Raúl Cimas y un tío igual que Ricardo Castella, pero con pelo", apuntó el colaborador.

Y saltó en el tiempo hasta otro hito para Ibarburu con Movistar Plus+: "Septiembre de 2018, ya era cómico, pero era un 'matao'. Me llamó por teléfono Quequé y me dijo que fuera a trabajar a Locomundo", señaló.

Y, por último, comentó que, tras ese formato, empezó a trabajar en La Resistencia (también era reportero en El Intermedio). "Me di cuenta de que, 20 años después, estaba en el mismo canal en que había visto a Seinfeld".

"Como es mi última aparición, me quiero dar de alta como socio", comentó entre risas el donostiarra, que utilizó a Broncano como mesa para apoyarse y firmar el contrato antes de marcharse.