Antonio Rossi revela en qué consiste el acuerdo económico entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "Me asombra mucho"

Desde que se conoció el embarazo de Gabriela Guillén, ex de Bertín Osborne, el foco mediático se ha colocado sobre ambos. Así, en los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de que el cantante podría haber pedido una prueba de paternidad a Guillén si esta quiere una pensión para mantener al pequeño.

Este martes, Antonio Rossi, colaborador de Vamos a ver, ha comentado, en exclusiva, en qué consiste el acuerdo económico al que habrían llegado ambos.

"Bertín ha decidido que todo lo que tengan que hablar será mediante los abogados. Ya no va a haber comunicación entre ella y él ni él con ella. Bertín no quiere seguir alimentando a Gabriela", ha señalado el colaborador del matinal de Telecinco.

"Hay dos transferencias, las cantidades concretas me las reservo. Lo único que sé es que, desde el último día que se vieron, él ha pagado el alquiler y los gastos de la vivienda de Gabriela, ha pagado una compensación económica por su poca rentabilidad a la hora de ejercer su profesión porque ha estado con problemas por el embarazo y ha dicho que estaba agobiada por la prensa", ha señalado Antonio Rossi.

Asimismo, Rossi ha destacado que Bertín también se habría hecho cargo de "otro tipo de gastos de la clínica": "A mí lo que me sorprende es que puedes hacerte cargo de un niño, pero esta mujer vivía en ese piso embarazada o sin embarazar. Así que la decisión de pagarle el alquiler y los gastos me asombra mucho".

Finalmente, el colaborador ha recalcado que no sabe si el acuerdo "seguirá vigente o no porque la última transferencia es de septiembre". Por su parte, Carmen Borrego ha apuntado que lo único que reconoce Gabriela Guillén es que "Bertín la ha ayudado y ha pagado unas pruebas del embarazo": "Ella dice que no ha habido ninguna compensación y que él no le ha puesto ninguna manutención".