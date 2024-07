Antonio Rossi, a Isa Pantoja por la presunta llamada de Anabel: "Te pongo en duda porque me has mentido varias veces"

La relación entre Isabel Pantoja y sus hijos está completamente rota. Isa y Kiko han optado por desprenderse completamente de su madre, algo que no ha hecho Anabel, sobrina de la cantante. Así, el pasado miércoles, Antonio Rossi, desde el Club Social de Vamos a ver, señaló que la 'sobrinísima' había pedido a sus primos que llamasen a su madre.

Una información que Isa Pantoja desmintió durante una conexión con el matinal y, este viernes, la colaboradora se ha sentado en el sofá de la sección rosa del programa de Joaquín Prat para aportar las pruebas de que su prima no le había pedido que se pusiera en contacto con la cantante.

"Estoy pensando que yo no tengo que dar explicaciones porque parece que mi palabra no vale nada y que se me pone en duda", ha señalado Isa Pantoja que, además, ha recalcado su versión: "Yo no le di importante a la noticia del ingreso porque no se había dicho en este programa y la escribí para preguntarle".

"A los dos días, el domingo, me dijo que había hablado con ella y que estaba bien. A mí Anabel nunca me habla de mi madre ni me dice lo que tengo que hacer y tampoco se lo dice a mi hermano. Lo único que hablé con ella fue para preguntarle cómo estaba porque parecía que era algo grave", ha agregado la joven.

Por su parte, Antonio Rossi ha insistido en la veracidad de su información y, además, ha atacado a Isa: "Permíteme que yo te ponga en duda porque a mí me has mentido con temas como el ictus de tu hermano o diciendo que no querías ir a su concierto de Sevilla, pero habías cogido dos entradas". "Que alguien me diga el motivo por el que tendría que mentir ahora", se ha defendido Isa Pantoja.