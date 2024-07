El pasado sábado 20 de julio, Karol G ofreció el primero de sus cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. Ante miles de personas, la artista colombiana ofreció un espectáculo con el que ha hecho historia en nuestro país.

Este lunes, desde el plató de En boca de todos, los colaboradores han comentado qué les había parecido el concierto de 'La Bichota', a lo que Patricia Cerezo, que asistió al evento, ha destacado que fue "espectacular".

"No soy tan fan de ella, me gusta y no quería perdérmelo. De verdad que el espectáculo merece la pena, estaba la gente entregadísima", ha apuntado la tertuliana, a lo que Antonio Naranjo, con ironía, ha señalado: "Estoy como loco, a ver si quedan entradas".

"No te cierres, que yo te veo perreando muy bien", ha bromeado Patricia, a lo que el periodista ha respondido: "A mí me llevas a ver los ACDC a Sevilla, no a esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas".

Ante la situación de los colaboradores, Nacho Abad ha preguntado a Naranjo si cree que los Rolling Stones llenarían cuatro noches el estadio Santiago Bernabéu, a lo que el tertuliano ha sentenciado: "Pues, mira, si esta petarda los llena y los Rolling no, la humanidad merece extinguirse".