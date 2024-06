'Antena 3 Noticias' pierde a una de sus presentadoras: "Ojalá volvamos a cruzarnos pronto"

Antena 3 Noticias dice adiós a Marina Monzón, copresentadora del informativo matinal, Las noticias de la mañana, que acaba de anunciar en sus redes que abandona Atresmedia.

"Es el momento de empezar una nueva etapa", explica la periodista, rostro visible de los informativos de la cadena. "Esta que acaba en Antena 3 ha sido maravillosa", añade.

"He aprendido lo que jamás hubiese imaginado y he disfrutado y vivido intensamente cada día de esta profesión tan bonita que ejercemos. Gracias a todos mis compañeros por formar parte de ello. He aprendido muchísimo de todos vosotros", indica en su post.

"De periodismo, de tele y de la vida. No me olvido de ninguno, incluso de aquellos con los que no he trabajado pero que por el pasillo cada día me han regalado una sonrisa. Ojalá volvamos a cruzarnos pronto en el camino", agrega.

"Y, por supuesto, gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla durante todos estos años. He recibido tantos mensajes bonitos y cariñosos de quienes nos veis cada día, que no tengo palabras", indica, emocionada, la periodista.

"Ahora empiezo una nueva etapa feliz y con mucha ilusión por todo lo que está por llegar. Y por aquí, cómo no, seguimos hablando y contándonos como siempre 😊 Un beso enooorme para todos 🥰", se despide.