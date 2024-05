Antena 3 copa los 5 programas líderes y más vistos de la televisión: "Sorprender es la clave en televisión"

En un panorama televisivo saturado de opciones, Antena 3 coloca buena parte de sus programas en las listas de lo más visto día a día y mes a mes. Tu cara me suena, El Hormiguero, Pasapalabra, La ruleta de la suerte, El Desafío han encabezado el ranking de los cinco programas líderes y más vistos de la televisión. Hablamos con Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, sobre el secreto del éxito de estas propuestas.

Ferreiro explica para 20minutos que todos esos formatos tienen en común que "son programas de calidad y que siempre buscan sorprender, que es la clave en televisión. Por eso siempre intentamos innovar, manteniendo la esencia y nuestro sello, que nos hace únicos".

"En Atresmedia buscamos un entretenimiento muy particular, que el espectador vea un programa y sepa reconocer que es de Antena 3", declara Ferreiro. "Nuestra prioridad es ofrecer programas de calidad que sorprendan al público, manteniendo siempre nuestra esencia y sello distintivo".

Según datos recientes, Tu cara me suena lidera la noche de los viernes, con un 21,6% de cuota de pantalla y 1.970.000 espectadores de media, logrando cada semana 5,2 millones de espectadores únicos. Le sigue de cerca El Hormiguero (1.969.000 y 14,9%), consolidándose como el programa más visto en su franja horaria y 4,4 millones de espectadores únicos. Por su parte, Pasapalabra (1.736.000 y 19%), La ruleta de la suerte (1.628.000 y 22,6%) y El Desafío (1.574.000 y 15,6%) cierran el top 5.

Para Ferreiro, el éxito de estos programas es el resultado de “mucho trabajo desde hace tiempo y de habernos adaptado con éxito a los tiempos que corren”. "En Atresmedia tenemos la convicción de que no podemos quedarnos quietos", afirma. "Solo así podemos estar a la altura de la exigencia de unos espectadores que cada día tienen más opciones de entretenimiento".

"Acabamos de estrenar El 1% y es un formato que está funcionando de una manera espectacular en Antena 3", hace ver la directiva, que hace ver que echar un ojo más allá de nuestras fronteras es algo obligado. "Existe también un acierto a la hora de ver qué funciona fuera y qué formatos podemos adquirir para su adaptación en España", postula.

Aún así, no existe la receta mágica el éxito, a veces, hay sorpresas. Una es Ahora Caigo. "Lo estrenamos en prime time en un momento en que no había concursos en la televisión y funcionó tan bien, que decidimos convertirlo en tira diaria. Nunca imaginamos que se iba a mantener casi 11 años en la parrilla. Lo mismo ocurre con Tu cara me suena. Los estrenamos en 2011 en un momento que el que era complicado el éxito en el prime time porque la competencia era muy fuerte y nos costaba mucho que el espectador le diera una oportunidad a nuestra oferta. Hoy 11 años después es un referente del entretenimiento en España y del entretenimiento en Atresmedia", hace ver.

Mirando hacia el futuro, Ferreiro destaca la importancia de estar atento a las tendencias del mercado sin comprometer la identidad propia de la cadena. "Es importante creer en tu modelo y confiar en la calidad, la innovación y la diversidad", añade. Y no quedarse quietos. "Incluso en los formatos más sencillos y que exigen menos novedades, siempre intentamos introducir mejoras temporada tras temporada", revela.

Y es que "la televisión va muy rápido". "Es complicado adelantarse porque cuando ves una tendencia, la produces y la estrenas, puede haber pasado tiempo. Por eso hay que estar siempre pensando en el siguiente paso y, a la vez, muy seguro de la apuesta y no lanzarse a una tendencia del momento sin valorar si realmente encaja en tu línea de entretenimiento", dice Ferreiro.