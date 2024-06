Annuel AA desvela en 'El Hormiguero' sus consejos para sobrevivir en la cárcel

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Annuel AA, fue el último invitado de la semana de El Hormiguero. El exitoso cantante puertorriqueño de género urbano acaba de iniciar su gira por España, durante la cual será cabeza de cartel del Reguetón Beach Festival.

"¿Cómo va tu gira?", le preguntó Pablo Motos. "Hemos hecho dos conciertos llenos hasta arriba. Yo siempre lo he dicho, me gusta ir de gira por todo el mundo, pero mi lugar favorito para cantar es España", respondió el invitado.

Además, el puertorriqueño presentó en exclusiva en el programa de Antena 3 su nuevo tema, Razones, que ha grabado con Ozuna: "Él no es mi amigo, es mi hermano. Le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí", comentó.

"Tú eres un hombre hecho a ti mismo, eres un luchador, y eso lo admiro", le dijo el presentador al puertorriqueño, que fue arrestado por posesión ilegal de armas y condenado a 30 meses de prisión.

"Sí, me metí en líos y acabé preso. La cárcel no es como la pintan en las películas, allí hay personas que han cometido errores y están pagando por ello", explicó el artista.

Y comentó que "Dios tiene un propósito para todos nosotros y a veces hay que pasar por ciertas situaciones para convertirnos en lo que somos. Estar preso es muy duro".

Motos le pidió unos consejos para sobrevivir en la cárcel: "Lo primero, que no son como nos las muestran en las películas; lo segundo, tu forma de caminar habla por ti; y tercero, que la palabra va por encima del dinero".

Además, recordó que "conseguí un móvil y le mandaba temas a mi productor desde la celda. Hice versiones en español. Yo pensaba que mi carrera se me había jodido para siempre, pero la gente me seguía escuchando mientras yo estaba preso. La música me salvó la vida".

Y también apuntó que "lo primero que hice fue abrazar a mi papá y a mi hijo. Estuve dieciséis meses sin ver a mi hijo, fue muy duro psicológicamente".