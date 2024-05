Anna Vicente, la "mayor estafadora" de España, se compromete a mostrar las pruebas de su inocencia en 'En boca de todos'

Anna Vicente cuenta con decenas de denuncias de personas que la acusan de haberles estafado. Sin embargo, ella niega todos los hechos y asegura que nunca ha timado a nadie. Las investigaciones, no obstante, la consideran una de las mayores estafadoras de España.

Hace solo unos días, En boca de todos vivió un cruce de acusaciones entre Anna y una de sus presuntas víctimas. En este momento, la acusada prometió mostrar al programa toda la documentación, pero el compañero del matinal de Cuatro no pudo comprobar todos los informes ni tampoco se le facilitaron copias.

El pasado miércoles, la acusada había concertado una cita con el programa y, al darles plantón, Nacho Abad no dudó en intervenir: "Tenía médico, qué casualidad. No te preocupes, esperaremos a que acudas a todas tus citas".

Este jueves, Anna Vicente ha vuelto a atender a un equipo del matinal y ha respondido a Nacho Abad: "Esta mañana he intentado que me llamaras antes del directo porque ayer escuché unas declaraciones tuyas dejando ver que me había 'rajado' de ir al programa e, incluso, dijiste que me dabas tiempo para ir al médico, al veterinario y a aprender inglés. No me gustaron estos comentarios".

Asimismo, Anna ha explicado el motivo por el que no apareció en el programa del miércoles: "Yo ayer estuve en el hospital con mi suegro hasta las 11 de la mañana porque hoy ha pasado por quirófano y le han tenido que amputar una pierna. Entiendo que esto no es una cosa para regocijarse".

El presentador, por su parte, ha querido saber por qué tuvo que ir a las 11:00 horas al hospital, a lo que la acusada ha respondido: "Porque a las 11:30 horas tenia una declaración en la Policía Nacional y, tras pasar a disposición judicial, me dieron la libertad". Ante esta revelación, Abad ha tratado de saber el motivo de la detención, aunque la acusada ha rechazado responder.

Finalmente, de nuevo, Anna Vicente se ha comprometido a hacerle llegar al matinal las copias de todos los documentos que demuestran que sería inocente de todos los delitos de los que se le acusa. Además, Nacho Abad le ha propuesto acudir al plató del programa, algo que ella ha aceptado.