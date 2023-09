Anita Williams se convierte en meme durante el debut de la Pija y la Quinqui en el debate de 'El conquistador': "No huelo a florecitas"

Anita Williams, la segunda expulsada de El conquistador, participó en el debate del programa durante la noche del miércoles en TVE. Allí, Raquel Sánchez Silva, junto a la Pija y la Quinqui, que debutaban en el programa, revelaron un video que convertiría a la joven en "todo un meme".

El rol de Mariang y Carlos, las dos nuevas incorporaciones, era comentar las redes sociales. "Hay que usar #ElConquistadorDebate, que es simple porque tenía que trabajar, pero no mucho", explicaba con gracia la chica por la simplicidad del hashtag.

Tras ello, dieron pie al video donde Anita se olía las axilas tras una prueba: "No suelo sudar mucho. No huelo a florecitas, pero tampoco es algo roñoso". "Seguro que te hacen un meme oliéndote", se reía la presentadora recordando el video.

La caca de Anita intentado llegar al mar AJAJAJA #ElConquistadorDebate pic.twitter.com/4LiheFQCV0 — Cinthya Perdomo (@cinthyaperdomoo) September 20, 2023

La exconcursante recordó los momentos menos higiénicos que vivió en El conquistador. "Hacíamos pis en el mar, y caquita cerca del mar... limpiarse el culito con agüita", explicaba con delicadeza en el video.

"No había hecho eso antes en mi vida", aseguraba sobre las declaraciones. "Me hubiera encantado luchar más, se me hizo muy corta la experiencia", concluía Williams sobre su paso por el durísimo concurso.