Ángel Llàcer vuelve a 'Tu Cara me suena' y habla sobre su ingreso hospitalario: "Ha sido muy heavy"

Ángel Llàcer, el popular rostro televisivo, ha reaparecido este viernes en el programa en Tu Cara me Suena tras haber sufrido una intoxicación en su viaje a Vietnam que le ha llevado a tener que apartarse de los focos durante un tiempo.

Bajo gritos de 'presidente' y un vestido de bacteria, el que es uno de los jurados más famosos del programa ha explicado al detalle que es lo que le ocurrió: "Yo me fui de vacaciones a Vietnam y te dicen 'no comas esto'. Yo que me lo como todo... comía en la calle. Y ahí cogí una intoxicación. De la intoxicación me curé, pero volví de allí y el bicho ha vivido en mí hasta que se ha reproducido en mi intestino".

Y esta intoxicación, como ha contado, le llevó a padecer una colitis aguda. "Ha sido muy heavy. Solo quiero agradecer el cariño a todo el mundo. Todos los mensajes que he recibido. Todos saben que lo he pasado mal y no aprendo. Muchísimas gracias", ha expresado.

Durante esta gala, Llàcer ha podido recuperar así su puesto. Pero lo cierto es que el regreso del catalán en el programa estaba grabado con anterioridad. Tras esta participación, el jurado tuvo que volver a ser atendido por los servicios hospitalarios, que decretaron un nuevo ingreso debido a las complicaciones que seguía generando esa bacteria.

Esta, en concreto, se trata de la bacteria Shigella y es un organismo que puede llegar a reproducirse por todo el cuerpo. Entre sus síntomas se encuentran la fiebre, los vómitos, la diarrea y las nauseas y, si llega a agravarse, puede producir una sepsis.

Ya en Espejo Público hablaron sobre el último parte de salud del catalán y explicaron que había tenido que someterse a varias "intervenciones", aunque aseguraban que todo había salido según lo previsto. Ahora. según los colaboradores del programa de Antena 3, "está más estable" pero aún continúa recuperándose, por lo que hasta que pueda volver será sustituido en Tu Cara me suena por Santiago Segura.