Ángel León cuenta por qué dejó de ser jurado de 'Top Chef': "Estaba todo el día estresado"

Apenas unos meses después del estreno en La 1 de MasterChef, en abril de 2013, llegó a Antena 3 Top Chef, talent de cocina con cocineros profesionales como concursantes. Y llegó con Alberto Chicote, Susi Díaz y Ángel León como jurado, aunque este plantel solo se mantuvo durante la primera edición.

El llamado 'chef del mar' solo estuvo presente en la primera temporada, y luego fue sustituido por Yayo Daporta (en la segunda) y Paco Roncero (en la tercera y cuarta). Y recientemente, Ángel León reveló finalmente cuál fue el motivo de su marcha.

El dueño de Aponiente, restaurante con tres estrellas Michelin en El Puerto de Santa María (Cádiz) lo contó en el pódcast culinario La picaeta, donde le preguntaron directamente por su etapa televisiva: "Estuviste en Top Chef, en la primera. ¿Qué pasó? ¿No seguiste por tema de agenda o porque no te moló ese mundillo?".

"No, tío, es porque soy hiperactivo", respondió, entre risas. "No me puedes meter en un camerino siete horas maquillado esperando mi momento de gloria porque iba a tirar las paredes allí. Estaba todo el día estresado".

"Era un momento donde Aponiente me necesitaba. No era el momento, yo no me podía ir de aquí", alegó el cocinero. "Lo hice porque era necesario para que la gente viniera a vernos. Al final eso me ayudó muchísimo que la gente viniera, a lo mejor solamente a ver al tío este sin saber a dónde venían a comer".

"Me di cuenta de que Aponiente me necesitaba estando todos los días y para eso hay que tener mucho tiempo", añadió Ángel León, quien luego aseguró que ahora está "atrapado" en el restaurante, pues pasa mucho tiempo allí.