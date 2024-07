Ángel Cristo se revela en 'De Viernes' y lanza una advertencia a Finito de Córdoba para defender a su mujer: "Que me denuncie"

Ana Illas ha vuelto a la televisión para hablar de sus relación con Finito de Córdoba. Lo ha hecho en el programa De Viernes, donde la mujer de Ángel Cristo ha asegurado que su llegada a España se produjo porque se lo pidió el torero y que ambos estuvieron manteniendo una relación antes de que este se cara con Arantxa del Sol.

"No estaba dispuesta a ser la otra", aseguraba Illas. Tras sus palabras, su marido se ha revelado y, visiblemente enfadado, ha entrando en plató, asegurando que lo hacía sin cobrar dinero por esta aparición y ha lanzado una advertencia contra el torero.

"Estoy aquí para ayudarle a ella. Lo que quiero dejar claro es que ella lo que ha hecho es protegerle toda la vida. Él tenía que haberla protegido. Si a ella la dejaban como a una prostituta, tenía que haber dado la cara por ella", ha aseverado el hijo de Bárbara Rey.

"La han desprestigiado y no lo voy a permitir. Han pasado muchos años, él la ha buscado siempre. Que me denuncie, pero él no ha dejado de buscarla hasta hace un tiempo. Obviamente, en los últimos años, no. Si no le ha dejado de buscar es que algo no ha marchado bien", ha añadido Cristo.

Así, además de su defensa a su mujer, el exconcursante de Supervivientes ha lanzado una advertencia contra Finiquito de Córdoba: "Yo le digo que me denuncie. Él ha dicho que me iba a reventar la boca. Pues muy bien, torero con domador".

"Hay cosas que ni puedo decir"

El hijo de Bárbara Rey ha asegurado aun así que no estaba muy contento con tener que mostrar esta cara y lanzar estas palabras, pero que quería aparecer para defender a su mujer: "Lo que quiero lo defiendo con uñas y dientes. Estoy aquí por ella. No voy a tolerar cosas que han dicho. Hay cosas que ni puedo decir".

Por su parte, Ana Herminia explicaba que le gustaría sentarse con Arantxa del Sol y contarle entonces como fue toda su historia con Finito de Córdoba, una persona sobre la que la mujer de Ángel Cristo aseguraba que había sido "la peor decepción" y que puso punto y final a la relación porque no estaba dispuesta a ser "la otra".

"Nos vimos y pasó lo que no debió pasar nunca. Lo recordaba como mi primer amor. Él me rompió el corazón en muchos pedacitos. Ni yo me lo merecía ni su mujer se lo merecía", reconocía sobre la doble vida que llevaba el torero.