Ángel Cristo Jr. fichaje estrella para 'Supervivientes': "Me hubiera gustado ir con mi pareja, pero por salud no puede"

Ángel Cristo Jr. se ha convertido durante los últimos meses en uno de los personajes más populares de la televisión tras realizar unas fuertes declaraciones en contra de su madre, Bárbara Rey. Ahora, Cristo ha dado el sí a los retos y a la aventura convirtiéndose en uno de los fichajes estrella de Supervivientes.

La noticia se ha conocido durante el último programa de ¡De Viernes!. Ángel Cristo Jr. ha entrado en directo y ha mostrado sus deseos de participar con su pareja en el programa, aunque, finalmente, no será posible. "Me hubiera gustado ir con mi pareja, pero ella por motivos de salud no puede", ha confesado el hijo de Bárbara Rey.

"Estoy dispuesto a intentar esta prueba de superación en un momento duro para mí. Espero conseguir aguantar y que el físico me ayude. También voy a intentar estar fuerte mentalmente. Este año he decidido venir, hace tiempo me lo habían ofrecido, ha coincidido que todos los tiempos son perfectos", ha manifestado Ángel. 'Supervivientes' será el primer reality en participe.

Esta decisión vuelve a poner en el punto de mira Bárbara Rey, la cual no se encuentra viviendo su mejor momento. La exvedette ha tenido que ponerse en tratamiento médico tras ser diagnosticada con depresión.

"Está haciéndolo todo y más. Está saliendo a caminar y se va a apuntar al gimnasio. Va a hacer todo por salir de este bache. Cumple 74 años el 2 de febrero... Lo que más entristece a mi madre no te lo puedo decir. Va más allá además de mi hermano. Hay más personas implicadas", cuenta su hija, Sofía Cristo.

Tanto Bárbara Rey como su hija quieren resolver sus diferencias con Ángel Cristo lejos de la televisión; a través de los tribunales. "Calumnias, falacias, mentiras... Este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias. Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor", afirmaba Sofía Cristo en unas declaraciones recogidas por la revista Semana.

¿Quién vivirá esta aventura junto a Ángel Cristo?

Arantxa de Sol será una de las concursantes que acompañe a Ángel Cristo durante su aventura en Honduras. Después de años apartada de la televisión la presentadora vuelve a la escena con "miedo", pero "sorprendida por la respuesta de la gente" que creció con ella en la televisión. "Esto me llena de fuerza y de responsabilidad", afirmaba.

Otras personalidades como Zayra Gutiérrez (hija de Arancha de Benito y 'Guti'), el rapero Arkano, Javier Ungría (exmarido de Elena Tablada) y Blanca Manchón (campeona mundial de Windsurf) también compartirán concurso con el hijo de Bárbara Rey en una edición que volverá a estar al frente Jorge Javier Vázquez y con Laura Madrueño como responsable de las conexiones que se hagan desde Honduras.