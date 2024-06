Ángel Cristo explica por qué han cancelado su presencia en 'Supervivientes': "Me han dejado como novio de pueblo"

Este domingo se celebró la semifinal de Supervivientes, una gala para la que, como es habitual, al plató del programa acudieron diversos colaboradores y exconcursantes de esta edición del reality de Telecinco.

Entre ellos no estaba Ángel Cristo, uno de los protagonistas de la presente edición, no sólo por sus polémicas y enfrentamientos con algunos compañeros y compañeras, sino porque fue expulsado después de protagonizar una escapada por la jungla, fuera de los límites de seguridad del concurso en los Cayos Cochinos.

Aún así, Ángel Cristo ha acudido a los platós de la cadena en diversas ocasiones, pero para esta semifinal le dejaron plantado, según él mismo contó en sus redes sociales. En un vídeo en el que aparece vestido a la manera de un superviviente, con ropa mimetizada de color azul, asegura que estaba previsto que le recogieran para llevarle a Mediaset, algo que no ocurrió.

"Quería deciros que me habría gustado estar ahí en Supervivientes, hay que apoyar a Gorka", comenzaba diciendo el colaborador en un directo antes de la gala.

"Estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche, que llegaba tarde. Me han llamado para cancelarlo. Parece que no me necesitan, así que me han dejado como novio de pueblo: vestido y alborotado", afirmaba a pie de calle.

"Tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me he puesto", se quejaba, mostrando su elaborado peinado a base de fijador.

"Estoy un poquito malito, pero podría haber estado ahí. Supongo que habrá otras personas que apoyen a Gorka ahí", decía para finalizar su directo en redes.

Cabe destacar que Gorka, el preferido de Ángel Cristo, fue el expulsado en la semifinal, quedándose a las puertas de ser uno de los finalistas, un puesto que sí consiguieron Torres, Pedro García Aguado, Marieta y Arkano.