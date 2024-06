La anécdota de Alfonso Arús y su 'reprimenda' a sus hijos: "No es lo mismo un discurso bonito que un grupo de mariachis"

Alfonso Arús ha vuelto a ponerse al frente de Aruser@s, el matinal de La Sexta en el que muchos de los colaboradores son familia. El presentador comparte el plató con Angie Cárdenas, su mujer; y con sus hijos, Ingrid, Arthur y Hans.

Así, este jueves, la familia ha comentado el episodio en el que la princesa Leonor y la infanta Sofía 'se colaron' en la celebración del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey. Las jóvenes pidieron un brindis en honor a sus padres: "Mamá, papá, gracias por todo".

Tras un pequeño debate en Aruser@s, Alfonso Arús ha aportado su opinión al respecto insistiendo en que el rey se mostró muy emocionado por el gesto imprevisto de sus hijas. Además, el presentador ha decidido aprovechar el momento para reñir a sus hijos en pleno directo.

De esta manera, Arús ha señalado que esta emoción se consigue cuando se dan sorpresas de verdad, haciendo referencia a su cumpleaños del año pasado, cuando le sorprendieron en el programa con un grupo de mariachis que interrumpieron la emisión para cantarle el Cumpleaños feliz: "Los mariachis no tienen el punto de emotividad. No tienen el punto sentimental, ese punto romántico... No es lo mismo unos hijos deseando felicidad a su padre que unos mariachis cantando Cielito lindo".