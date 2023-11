Anabel Pantoja revela qué colaboradores se lo hicieron pasar peor en 'Sálvame': "Al final no compensaba"

Sálvame ya es pasado. Atrás quedó Telecinco, Mediaset y el plató que cada tarde traía a la televisión la locura de los colaboradores. Ahora es turno de Netflix, Miami, México y ¡Sálvese quien pueda!, que se estrenó el pasado viernes. Sin embargo, mucho queda en el recuerdo de ese programa que triunfó durante 14 años, y también quedó en el recuerdo de Anabel Pantoja, para bien y para mal.

La influencer, tras su paso por Supervivientes 2022, no regresó como tertuliana al programa, pero fue colaboradora recurrente desde 2015, por lo que pasó mucho tiempo en el formato, donde fue protagonista de múltiples risas y llantos.

Así lo recordó la sobrina de Isabel Pantoja en Poco se habla, pódcast de Xuso Jones y Ana Brito, donde describió Sálvame como un programa que "marcará la historia" de la televisión por haber "alegrado a muchas familias y a muchas personas mayores".

"Yo no puedo nunca morder la mano que me dio de comer, y mucha experiencia que he cogido ahí", alabó. Sin embargo, también recordó los malos momentos que vivió allí: "A mí me ha matado y me ha hecho mucho daño. Lo he pasado muy mal allí, pero que muy mal".

Según aseguró, ha habido veces que ha salido del programa "llorando en el coche" porque le habían hecho alguna perrería, como llevar a gente a plató para hacerle daño a ella o a su familia. "Tú no firmas un contrato diciendo 'venga, que me hagan putadas'. Tú firmas un contrato para colaborar y hablar de temas", sostuvo.

"Al principio me moría, luego llegué a un estado (de equilibrio) y luego tuve un final donde lo pasé muy mal. Mi papá enfermó y (...) conmigo lo que quieran, pero con mi padre enfermo, no. Yo ahí me fui a Supervivientes y dije 'hasta aquí'", rememoró.

Además, la joven enumeró los tertulianos que peor se lo hicieron pasar en plató: "(Kiko) Matamoros, (Kiko) Hernández y Gustavo (González)". Aunque pone a un cuarto en un nivel superior aún peor, Rafa Mora, o "Rata Mora", como lo llamó. "Me hizo mucho daño a mí, a mi madre y a mi padre. Creo que al final era por cumplir un trabajo, que lo intentaba y se lo curraba, pero claro, tienes que tener unos límites. Nunca pasaría una línea por llevarme un dinero al mes. No descansaría bien", opinó.

"Al final no compensaba", declaró Anabel Pantoja. Y, por ello, dejó el programa, primero marchándose a Supervivientes 2022. Tras volver del reality y protagonizar una entrevista en el Deluxe, la influencer no quiso volver como colaboradora, aunque sí que seguía siendo protagonista de noticias por su relación con Yulen Pereira.