Anabel Pantoja, sobre su embarazo: "No hace falta tiempo, sino saber elegir a la persona"

Este martes, la revista Lecturas ha revelado en exclusiva que Anabel Pantoja está esperando su primer hijo. La noticia ha generado una gran repercusión en los medios de comunicación, incluido en TardeAR, donde la influencer colabora.

Este martes, la creadora de contenido ha conversado con Ana Rosa Quintana sobre este importante acontecimiento en su vida, y la presentadora ha revelado que varios colaboradores de Mediaset ya estaban al tanto de la noticia, "pero cada madre tiene derecho a contarlo cuando cree conveniente".

La respuesta de la influencer ha sido inmediata: "Muchísimas gracias por haberme respetado". Por otro lado, la sobrina de Isabel Pantoja ha expresado su deseo de vivir un momento especial junto a sus seres queridos para conocer el sexo del bebé: "Lo vamos a saber toda mi familia y mis amigos juntos porque quiero vivir ese momento".

Respecto a los posibles nombres para su hijo, ha admitido no haber pensado en ello aún: "Cuando sepa lo que va a ser me quebraré la cabeza, ahora mismo no quiero pensar más allá".

La colaboradora también ha hablado sobre los cambios en su alimentación debido a su estado de cuatro meses: "Me estoy esforzando en comer cosas que no como nunca, como la fruta".

Con emoción, Anabel Pantoja ha expresado la felicidad que comparte con su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez, con el que lleva poco más de un año saliendo: "Lo hicimos con muchísimo amor, cumplíamos casi un año juntos".

Además, ha defendido su decisión: "En mi nombre y en el de David, estamos muy felices, sé que puede chocar un poco, que llevamos poco tiempo, pero no hace falta tiempo, sino saber elegir a la persona".