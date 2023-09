Ana Rosa se moja sobre la amnistía en 'TardeAR': "Creí a Sanchez cuando me dijo que no habría porque era anticonstitucional"

Ana Rosa Quintana ha añadido política en TardeAR. Si bien la primera intención para el nuevo programa era no añadirla entre sus temas a tratar por recomendación de Alessandro Salem, este lunes la presentadora ha comentado la actualidad política.

Pero no solo ha formado parte de su mesa, sino que la periodista ha acabado la emisión del programa dando su opinión sobre la amnistía en una sección llamada 'La firma'. "Me han preguntado: 'Oye, ¿te sigue interesando la política?' Pues la verdad es que mucho, y ahora más", ha introducido en su discurso final.

"Entiendo que hasta ahora es tiempo de relajarse y entretenerse y que ya están muy bien informados. Pero que quede claro: estoy a favor de lo que decían antes Pedro Sánchez, sus ministros y el PSOE respecto a la amnistía", ha lanzado Quintana.

Así, la conductora de TardeAR ha citado varios ejemplos de dentro de la formación roja exponiendo que la amnistía no estaba contemplada. "Ahora, Pedro Sánchez trabaja para la amnistía, aunque sus guionistas le den otro nombre y lo volverá a llamar 'cambio de opinión'", ha expuesto.

Ana Rosa ha pasado a dirigirse directamente a Pedro Sánchez: "Antes de que lo vuelva a llamar 'cambio de opinión', señor presidente, escuche a sus mayores y no expulse del partido a los que piensan diferente. Eso es propio de países autoritarios".

"¿Es progresista echar a quien discrepa? ¿Es progresista que la vicepresidenta se abrace en público a un juzgado de la justicia? Está a tiempo de hacer un servicio a nuestro país. Escuche a la mayoría social que ayer salió a la calle, y evitemos que España se fragmente cuando ya no haya vuelta atrás", ha proseguido la periodista.

Por último, ha lanzado: "Aún estamos a tiempo. Yo le creí cuando me dijo que no habría amnistía porque era anticonstitucional. Espero que no haya cambiado de idea, así que escuche a los jóvenes, a sus mayores, a los socialistas, y a la mayoría social".