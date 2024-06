Ana Rosa se indigna con un reportero de 'Y ahora Sonsoles': "Le ruego que se salga de plano, esto yo no lo he visto en mi vida"

Este jueves, en un inesperado giro de acontecimientos, TardeAR se ha convertido en el escenario de un insólito 'conflicto' entre cadenas. Ana Rosa Quintana ha protagonizado un momento sin precedentes al llamar la atención a Pablo Muñiz, un reportero de la competencia, en una transmisión en directo.

El suceso ha ocurrido durante la emisión de un reportaje en la localidad alicantina de Sax, y estaba centrado en mujeres afectadas por grabaciones no consentidas en los baños del trabajo. Mientras la reportera Carolina Barceló realizaba una entrevista en vivo, las cámaras han captado la presencia del periodista de Y ahora Sonsoles.

Con visible molestia, Ana Rosa ha interrumpido la transmisión para dirigirse al reportero de Antena 3: "Oye, hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga de plano porque esto yo no lo he visto en mi vida... Oye, si se quiere hacer famoso, está bien".

Por otro lado, Quintana ha hecho hincapié en la importancia del respeto entre compañeros periodistas. "Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que, en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera (...) No todo vale, compañeros", ha sentenciado.

Finalmente, el incidente se ha resuelto con la retirada del reportero del encuadre, permitiendo que la entrevista continuara sin más interrupciones.