Bella, una tiktoker estadounidense que vive en Andalucía, intervino en Hoy en día, programa presentado por Toñi Moreno en Canal Sur, y se ha hecho viral por un vídeo en el que aparece muy afectada por una broma de la presentadora andaluza sobre su aspecto físico.

Y es que la gaditana le señaló a la creadora de contenido durante el directo que no parecía la misma que en los vídeos. "¿Te has metido un filtro o son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos?", le lanzó Moreno, entre risas. Bella compartió más tarde en TikTok su malestar por estos comentarios.

Por su parte, Toñi Moreno no tardó en pedir disculpas por haber ofendido con sus palabras a la joven, insistiendo en que no tenía una mala intención, y este jueves ha conectado con TardeAR para insistir en que estuvo equivocada.

"¡La que te han montado, Toñi! Es que ya no se puede decir nada", le ha dirigido Ana Rosa Quintana. No obstante, la gaditana le ha contradicho y se ha centrado en cómo se sintió la tiktoker: "Cuanto tú haces una broma y esa persona se siente ofendida, solo te queda pedir perdón".

"Me he equivocado. No he utilizado las palabras que tendría que haber utilizado, no he estado acertada...", ha insistido Moreno. "Yo me hago bromas siempre con este tema conmigo", ha comentado la presentadora, demostrando que no quería ofenderla.

"Si ella se ha sentido tan dolida por una broma que, por supuesto, iba sin ningún tipo de intención de molestarla, me queda pedirle perdón, y es lo que he hecho", ha explicado.

"Le gasté la broma y pensé que le había sentado bien", ha justificado Moreno. Tras ver el vídeo viral de su reacción, la gaditana intentó contactar con Bella por teléfono, pero no tuvo éxito hasta que le contestó a un mensaje por la noche.

"No me paré a pensar que para ella era un tema tan sensible", ha defendido Toñi Moreno, con lo que Ana Rosa ha bromeado: "¿Las lentejas con chorizo?". "El tema del peso", le ha señalado la gaditana.

La conductora de TardeAR le ha quitado importancia a los comentarios de Toñi Moreno. "Estamos ya en un momento de aprovechar el directo para el victimismo, porque esa chica no está gorda, además", ha lanzado Ana Rosa.

"Si da lo mismo, a ella le ha hecho daño", le ha señalado Toñi Moreno, expresando que la influencer "está en todo su derecho" a sentirse mal por sus palabras.

Por último, la gaditana ha hecho un llamamiento para que se frene el odio que está recibiendo: "Lo que no es normal es lo que se ha montado en redes sociales. Llevo 24 horas aguantando insultos, porque yo ya tengo mucha sangre, pero mi madre está sufriendo".