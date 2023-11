Ana Rosa Quintana ha comenzado la emisión de TardeAR de este miércoles con un alegato a favor de cualquier tipo de belleza en las mujeres que envejecen.

La presentadora del espacio vespertino de Telecinco ha enumerado a algunas de las celebrities que han recibidos malos comentarios por envejecer, como Ana Duato, Sarah Jessica Parcker, Ángela Molina y Maribel Verdú, y ha puesto el foco en los última polémica alrededor de la imagen de Kate Middlenton.

"¿Cuál es el problema de envejecer? Y voy más allá, las que no desean pasar por un quirófano no es que ya no sean ni bellas, ni atractivas, ni sexuales", ha reivindicado.

Ana Rosa ha expuesto entonces la libertad de elección: "Hay opción de que las mujeres vayan a retocarse, pero también existe la de ser una misma, con líneas de expresión, con arrugas o los ojos llenos de cansancio".

"Los años te dan vida, no te la quitan. los años te dan experiencia, seguridad y sabiduría y qué mejor forma que demostrarlo", ha lanzado la periodista.