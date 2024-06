Ana Rosa responde a las últimas palabras de Alejandra Rubio: "Hay que recordar que no trabajas en la NASA, ya está, relájate"

Las últimas declaraciones de Alejandra Rubio en Así es la vida han levantado ampollas, pues fue muy dura con sus propios compañeros de cadena, de los que dijo que habían sido "crueles" con ella. Por eso, Ana Rosa Quintana no ha dudado en contestarla en su programa, al que también aludió.

"Me da vergüenza", dijo sobre los colaboradores de Telecinco. "Podré haber metido la pata en algún momento, porque soy muy joven y más trabajando aquí, pero siempre he intentado opinar desde el respeto. No soy una persona polémica, ni mucho menos dañina. Esto me parece una barbaridad".

"Que me traten como si fuera, con perdón, gilipollas y de que no sé lo que es tener la responsabilidad de tener un hijo... Me da vergüenza por ellos porque gracias a Dios mi hijo no me verá nunca hacer comentarios así", comentó después de que el programa de Sandra Barneda le enseñara algunas críticas de colaboradores de programas como Vamos a ver, TardeAR y Fiesta. "En su conciencia se queda", expresó.

También incluso señaló directamente a Alexia Rivas, que restó importancia al hecho de que fuera a criar a su hijo o hija mientras trabajaba. "Trabajo de lo mismo que tú y mucho, gracias a Dios", le respondió.

Tras sus duras palabras a compañeros y excompañeros de Mediaset, son muchos los que han respondido, como Joaquín Prat, e incluso Belén Esteban en Ni que fuéramos, donde la tachó de "prepotente".

Y la última en pronunciarse fue Ana Rosa Quintana, que en su programa, TardeAR, se dirigió directamente a la hija de Terelu Campos. "A Alejandra hay que recordarle que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo que ella ha dicho de otras personas. Y que esto es el show business. Ya está, relájate".