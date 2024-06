Ana Rosa Quintana, harta de rumores: "No me jubilo, no dimito y no me voy a las mañanas"

La presentadora Ana Rosa Quintana ha cerrado su temporada televisiva en TardeAR y ha hecho balance de este primer curso al frente del magacín de tarde que asumió la complicada tarea de sustituir a Sálvame.

Con un balance de audiencias positivo, Ana Rosa ha contado a Chance cómo ha visto esta temporada y ha desmentido los muchos rumores que hablan sobre su futuro dentro o fuera de Telecinco.

"Hemos acabado, yo creo, con un 10,5% de share y con casi 870.000 espectadores. Así que nada, bien, bien. Estamos, además, dos puntos por encima de la media de Telecinco, o sea que nosotros estamos contentos", hacía ver la presentadora al citado medio de EP.

Sobre el cambio de las mañanas, donde hacía El programa de Ana Rosa, al horario vespertino con TardeAR, aseguraba que hay diferencias, ventajas e inconvenientes. "la tarde es más para entretener, para divertir, para informar, pero de otra manera", hacía ver, asegurando que la tarde es menos tensa y se divierte más.

Sobre los rumores, era tajante: "No me jubilo. No he pedido ir a las mañanas. No me retiro", afirmaba y en su línea ironizaba "no voy a cantar en Eurovisión".

"Yo creo que son noticias que salen, que funcionan los clics y que son mentiras que acaban repitiéndose como un mantra", insistía, asegurando que volverá en septiembre en TardeAR.