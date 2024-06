Telecinco ya prepara los cambios estivales de su parrilla, que este año vienen con grandes apuestas en la tarde. Y Ana Rosa Quintana se ha pronunciado sobre estos movimientos y ha aprovechado para dar la bienvenida a Jorge Javier Vázquez a esa franja horaria.

El catalán conducirá El diario de Jorge, un formato creado por la misma productora de El diario de Patricia que se estrenará el 29 de julio, después del final de Así es la vida. De hecho, este nuevo formato no solo ocupará su franja, pues se emitirá de 16 a 17.30 horas, cogiendo también media hora de TardeAR.

De hecho, estas informaciones han ido más allá y en Ni que fuéramos aseguraron que Ana Rosa Quintana dejaría su programa vespertino a partir de septiembre, algo que ella se encargó de desmentir.

La presentadora ya dijo el pasado martes en su programa que en otoño volvería, pues antes iba a coger vacaciones, pero ahora lo ha vuelto a reiterar en la alfombra de Los Beef Awards.

"A mí me encanta la mañana, me encanta la política, pero yo he dado este paso y, para atrás, ni para coger impulso", declaró, tal y como recoge Informalia. Además, la presentadora también sostuvo que no tiene ninguna "guerra" con nadie, ni con otras cadenas ni con programas como Y ahora Sonsoles.

También se pronunció sobre Jorge Javier Vázquez, al cual le dio la bienvenida. "Lo hará fenomenal. Y a todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también", sostuvo. "Jorge y yo somos como viejas amigas de toda la vida, porque empezó con Rosa Villacastín y conmigo en Extra Rosa, en el año noventa y pico".