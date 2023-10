Ana Rosa Quintana cuenta el intento de estafa que sufrió con una 'notificación de Correos': "A un señor le quitaron 3.000 euros"

TardeAR ha comenzado este martes tratando el tema de los ciberataques y la inseguridad de nuestros datos en internet. Para ejemplificarlo, Ana Rosa Quintana ha contado la estafa que estuvo a punto de sufrir.

Aunque todo se quedó en un susto, la presentadora ha contado: "Lo que me pasó este verano es que había pedido una cosa y, de repente, me llegó una notificación de Correos perfecta, con el sello de Correos y todo".

"Ponía que no me podían entregar el paquete porque faltaba 1,79 euros, una cosa muy absurda", ha detallado sobre la notificación. Por esta misma línea, ha explicado: "Entré y me empezaron a pedir datos de la tarjeta de crédito".

Como no se fio, prefirió contrastarlo: "Me pareció rarísimo y fui a la oficina de Correos. Allí me dijeron que me había librado de una estafa. Había un señor delante al que le habían estafado 3.000 euros".